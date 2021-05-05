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    Aydın’da küçükbaş hayvan sayısı artıyor

    Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, son 18 yılda kentteki küçükbaş hayvan varlığı değişim sayısı açıklandı.
    • İHA
    • 05.05.2021 - 10:25
    • Güncelleme : 05.05.2021 - 10:32
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    Aydın’da küçükbaş hayvan sayısı artıyor

    Hayvancılık, Türkiye için önemli bir yer tutarken çeşitli destek programları ile sayılarının artırılması hedefleniyor.

    İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, son 18 yılda Aydın’daki tarım ve hayvancılık rakamlarındaki değişimlerle ilgili bilgiler verdi.

    Aydın’da açıklanan rakamlara göre küçükbaş hayvan sayısı 18 yılda yüzde 75 artarak 338 bin 873’e ulaştı.

    KÜÇÜKBAŞ HAYVAN SAYISINDA 18 YILDA YÜZDE 75 ARTIŞ

    2002 ve 2020 yılı arasının karılaştırıldığı tabloda, küçükbaş hayvan sayısı varlığındaki artış dikkat çekti. Yapılan açıklamaya göre, 2002 yılında Aydın’da 193 bin 301 adet küçükbaş hayvan bulunurken bu sayı aradan geçen 18 yılda yüzde 75 artış göstererek 338 bin 873’e ulaştı.

    Aydın’da küçükbaş hayvan sayısı artıyor #1

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