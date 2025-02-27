Aydın’da meyve sineğine tuzak kontrolleri yapıldı

İHA

Tarım ürünlerinde meyve sineği tehdidi tekrar başladı.

Türkiye’nin önemli tarım şehirlerinden biri olan Aydın’ın Söke ilçesinde, önlem amaçlı Akdeniz meyve sineğine karşı tuzaklar hazırlanıyor.

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri, bitki sağlığı ile ilgili konularda arazide periyodik kontrollerine devam ediyor.

TUZAKLAR YERİNDE KONTROL EDİLDİ

Bu çerçevede sahaya inen ekipler, portakal, mandalina gibi meyve ağaçlarında Akdeniz meyve sineği için yerleştirilen izleme tuzaklarını yerinde kontrol etti.

ÇİFTÇİLERE UYARILAR YAPILIYOR

Zararlı popülasyonlarının da incelendiği kontrollerde zararlı yoğunluğunun tespit edilmesi halinde ise çiftçiler mücadele ve müdahale için uyarılıyor.

Böylece oluşabilecek verim kayıplarının da önüne geçilmesi planlanıyor.