Aydın'da okul servisleri, sezon hazırlıklarını tamamladı

Koronavirüs salgınının engellediği yüz yüze eğitim bu yıl tekrar gündeme geldi. Böylelikle okul servisinden kantincisine kadar daha dikkatli hareket edilecek bir sürece girilmiş oldu.

İçişleri Bakanlığı tarafından okulların açılmasına günler kala 81 İl Valiliğine 2021-2022 Eğitim Öğretim yılında alınacak Trafik Tedbirleri genelgesi gönderildi.

5 başlık altında gönderilen genelgeye göre hazırlıklarını tamamladıklarını belirten Aydın’daki okul servis işletmelerinden Ali Halat, “Hijyen ve güvenliği her zaman ön planda tutuyoruz. Kayıtlarımız başladı.” dedi.

"ARAÇ İÇİNDE MUTLAKA TIBBİ MASKE KULLANILACAK"

Salgınla mücadele kapsamında genelgenden önce hazırlıkları tamamladıklarını kaydeden Ali Halat, “Okul servis araçlarında Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından hazırlanan rehberleri esas alarak hazırlıklarımızı tamamladık. Bu kapsamda; Servis şoförlerimiz, rehber personelimiz, öğrenciler ve servisle ulaşım sağlayan öğretmen/çalışanlar kişisel temizlik kurallarına uygun şekilde hareket edecek ve araç içinde mutlaka tıbbi maske kullanılacak. Genelge kapsamında araçlarımızın giriş kapısının yanına el antiseptiği konulacak ve araç içinde öğrenciler için tıbbi maske bulundurulacak. Servis şoförleri olarak tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Sabırsızlıkla öğrencilerimizi bekliyoruz.” diye konuştu.

KAMERA VE DİĞER GÜVENLİK SİSTEMLERİNE İLİŞKİN ÖNLEM VE TEDBİRLER DE ALINDI

Okulların açılmasından önce tüm çalışanlara trafik güvenliği farkındalığının artırılması yönelik eğitimlerin yanında pandemiye ilişkin tedbirlerin de dört dörtlük alındığını kaydeden Halat, pandemiye ilişkin tedbirlerin yanında kamera ve diğer güvenlik sistemlerine ilişkin önlem ve tedbirlerin de tamamlandığını belirtti.