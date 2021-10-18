Aydın'da sezonun ilk kestanesinin kilogramı 120 liradan satıldı

Kestane üreticileri hasadın ardından ürünlerini satışa çıkardı. Sezona bereket getirmesi amacı ile ilk satış sembolik olarak yüksek bir rakamla yapıldı.

Türkiye'nin önemli kestane üretim merkezlerinden Aydın'da sezonun ilk kestanesi, kilogramı 120 liradan Aydın Ticaret Borsasınca satın alındı.

Borsada düzenlenen sezonun ilk kestane alım törenine, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy da katılarak üreticilerin pazarlama çalışmalarında başarılı olmasını diledi.

TÜRKİYE, KESTANE ÜRETİMİNDE DÖRDÜNCÜ

Vali Hüseyin Aksoy, konuşmasında, Türkiye'nin, kestane üretiminde dünyada dördüncü sırada yer aldığını söyledi.

KESTANE ÜRETİMİNDE AYDIN İLK SIRADA

Aksoy, Aydın'ın da ülkedeki üretimde ilk sırada kendisine yer bulduğunu söyleyerek, Türkiye'de yılda 75 bin ton kestane üretildiğini ifade etti.

Vali Aksoy, "Şehrimiz, bu üretimin 3'te birini gerçekleştirmektedir. Temennimiz önceki yıllar gibi bu sene de aynı kalitede, aynı miktarda kestaneyi üretmek ve hem yurt içinde hem de yurt dışında insanların beğenisine sunmaktır." dedi.