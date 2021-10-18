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    Aydın'da sezonun ilk kestanesinin kilogramı 120 liradan satıldı

    Kestane üreticileri hasadın ardından ürünlerini satışa çıkardı. Sezona bereket getirmesi amacı ile ilk satış sembolik olarak yüksek bir rakamla yapıldı.
    • AA
    • 18.10.2021 - 17:46
    • Güncelleme : 18.10.2021 - 17:52
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    Aydın'da sezonun ilk kestanesinin kilogramı 120 liradan satıldı

    Türkiye'nin önemli kestane üretim merkezlerinden Aydın'da sezonun ilk kestanesi, kilogramı 120 liradan Aydın Ticaret Borsasınca satın alındı.

    Borsada düzenlenen sezonun ilk kestane alım törenine, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy da katılarak üreticilerin pazarlama çalışmalarında başarılı olmasını diledi.

    Aydın da sezonun ilk kestanesinin kilogramı 120 liradan satıldı #1

    TÜRKİYE, KESTANE ÜRETİMİNDE DÖRDÜNCÜ

    Vali Hüseyin Aksoy, konuşmasında, Türkiye'nin, kestane üretiminde dünyada dördüncü sırada yer aldığını söyledi.

    KESTANE ÜRETİMİNDE AYDIN İLK SIRADA

    Aksoy, Aydın'ın da ülkedeki üretimde ilk sırada kendisine yer bulduğunu söyleyerek, Türkiye'de yılda 75 bin ton kestane üretildiğini ifade etti.

    Vali Aksoy, "Şehrimiz, bu üretimin 3'te birini gerçekleştirmektedir. Temennimiz önceki yıllar gibi bu sene de aynı kalitede, aynı miktarda kestaneyi üretmek ve hem yurt içinde hem de yurt dışında insanların beğenisine sunmaktır." dedi.

    Aydın da sezonun ilk kestanesinin kilogramı 120 liradan satıldı #2

    Aydın da sezonun ilk kestanesinin kilogramı 120 liradan satıldı #3

    Aydın da sezonun ilk kestanesinin kilogramı 120 liradan satıldı #4

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