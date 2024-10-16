İHA

Aydın’ın önemli ihracat mahsullerinden olan kestanede bu yıl sezon erken başladı.

Aydın’ın Avrupa Birliği (AB) Coğrafi İşaret Tescilli kestanesinde 2024 sezonu ilk mahsulleri, Aydın Ticaret Borsası tarafından sembolik olarak kilosu 500 TL’den satın alındı.

Düzenlenen törende ilk alımı yapan Vali Yakup Canbolat, Aydın’da yıllık yaklaşık 22 bin 715 ton kestane üretimi yapıldığını belirtti.

Törende, Aydın Ticaret Borsası’na sezonun ilk ürününü teslim eden üreticilerin kestanesi, Aydın Valisi Yakup Canbolat ve Aydın Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur tarafından sembolik olarak kilogramı 500 TL’den alındı.

"KESTANE ÜRETİCİLİĞİ ÖNEMLİ POTANSİYEL"

Türkiye’nin dünya kestane üretimi sıralamasında dördüncü sırada yer aldığını hatırlatan Vali Canbolat, şöyle konuştu:

Aydın ilimiz coğrafi konumu tarım, turizm ve sanayi sektöründeki potansiyeli ile Ege Bölgesi ve ülkemizin hızla gelişen illerinden biridir. Büyük Menderes Nehri’nin suladığı bereketli ovalar üzerinde bulunan ilimiz topraklarının çoğunluğunda tarım yapılmaktadır. İlimiz toprak, iklim, topografik yapı ve ekolojik özellikleriyle polikültür tarıma elverişlidir. Tarımın her kolunda yetiştiriciliğin yapılabildiği güçlü bir potansiyele sahibiz. Bu potansiyellerden birisi de kestane üreticiliğidir.

"AYDIN, KESTANEDE ÜLKE BİRİNCİSİ"

Kestane, ülke ekonomisine sağladığı istihdam ve oluşturduğu katma değer nedeniyle önemli bir üründür. Aydın ilimiz yaklaşık 22 bin 715 ton kestane üretimi ile ülke birincisidir. İlimizde en çok kestane sırasıyla Nazilli, Sultanhisar, Köşk ve Çine’de üretilmektedir. Katma değeri yüksek olan kestanede hastalık ve zarlılarla mücadele önemlidir ve bu yönde çalışmalar devam etmektedir.

“TERMİNATÖR BÖCEK ÜRETİMİ ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR”

Aydın kestanesinin yurt dışı pazarlarında aranan bir ürün olduğunu kaydeden Aydın Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur, kestane dal kanseri sorununa kısa zaman önce halk arasında gal arısı sorununun eklendiğini kaydederek şöyle konuştu:

Kestane üretimindeki sorun ve sıkıntıları çözmek için çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle gal arısı ile ilgili doğal ve biyolojik mücadelemiz devam edecek. Bu konuda terminatör böcek üretiminin yoğunlaştırılması için laboratuvar kurma çalışmalarımız devam ediyor.

ÇİN KESTANESİ

Kestane üretiminde yaşanan sorunlara ilave olarak geçtiğimiz yıllarda Çin’den ihraç edilerek Türk kestanesi gibi piyasaya kestane sürülmesinin ciddi bir sorun olarak karşılarına çıktığını belirten Çondur, bu yıl benzer bir sorunla karşılaşmak istemediklerini söyledi.