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Aydın’da simide zam geldi
Aydın’da 1.5 liradan satılan simide, yüzde 33 oranında zam geldi. Simit artık 2 liradan satılacak.
- İHA
- 15.03.2021 - 13:23
- Güncelleme : 15.03.2021 - 13:28
İstanbul’da 2 liraya satılan 100 gramlık sokak simidinin fiyatı, şubat ayında yüzde 25 zamlanarak 2.5 liraya yükselmişti.
Aydın’da da 1.5 liradan satılan simit, gramajı yükseltilerek 2 liradan satılmaya başlandı.
SİMİTİN GRAMAJI ARTIRILDI
80 gramdan 100 grama çıkartılan simit artık 2 liradan satılacak.