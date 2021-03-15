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    Aydın’da simide zam geldi

    Aydın’da 1.5 liradan satılan simide, yüzde 33 oranında zam geldi. Simit artık 2 liradan satılacak.
    • İHA
    • 15.03.2021 - 13:23
    • Güncelleme : 15.03.2021 - 13:28
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    Aydın’da simide zam geldi

    İstanbul’da 2 liraya satılan 100 gramlık sokak simidinin fiyatı, şubat ayında yüzde 25 zamlanarak 2.5 liraya yükselmişti.

    Aydın’da da 1.5 liradan satılan simit, gramajı yükseltilerek 2 liradan satılmaya başlandı.

    SİMİTİN GRAMAJI ARTIRILDI

    80 gramdan 100 grama çıkartılan simit artık 2 liradan satılacak.

    Aydın’da simide zam geldi #1

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