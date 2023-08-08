Aydın'da taze incir rekoltesine sıcak engeli Hava sıcaklarının mevsim normallerinin üzerinde gitmesi tarım ürünlerinin rekoltesini olumsuz etkiliyor. Aydın'daki "sarı lop" cinsi taze meyvenin rekoltesi de sıcaklardan olumsuz etkilenen ürünler arasında yer aldı.

AA

Dünyanın önde gelen incir üretim merkezlerinden Aydın'da etkili olan aşırı sıcaklıkların "sarı lop" cinsi taze meyvenin rekoltesini olumsuz etkilediği belirtildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü verilerine göre, kentte yaklaşık 40 bin hektarda incir üretiliyor.

İl genelinde üretilen ortalama 190 bin ton incirin bir kısmı taze olarak tüketilirken, kurutulan 68 bin ton meyvenin 40 bin tonu yaklaşık 80 ülkeye ihraç ediliyor.

Hasat devam ediyor

Hasadın sürdüğü Nazilli, Kuyucak ve Buharkent ilçelerinde işçiler, gün doğumuyla birlikte incir bahçelerinin yolunu tutuyor.

Ürünü kadın işçiler topluyor

Daha çok kadın işçilerin çalıştığı hasatta dalından özenle toplanan incirler, kovalara dolduruluyor.

Erkek işçiler incirleri araçlara taşıyor

Erkek işçiler ise toplanan ürünleri araçlara yükleyip tesislere götürüyor.

İncirler, iç ve dış pazara gidiyor

Tesislerde yine kadınlar tarafından boylarına göre ayrılan incirler, yurt içi ve yurt dışı pazarlara gönderiliyor.

Sezona geç başlandı

Nazilli Ziraat Odası Başkanı Yahya Anlıak, ilkbahardaki yağışlardan dolayı sezona 10 gün gecikmeli başladıklarını söyledi.

"Son günlerdeki aşırı sıcak ürünü etkiledi"

Sezona umutlu başladıklarını fakat son günlerdeki aşırı sıcaklardan incirin olumsuz etkilendiğini dile getiren Anlıak, şu ifadelerde bulundu:

2023 taze incir hasadına güzel başlamıştık ama son günlerde 40 derecenin üstünde olan hava sıcaklıkları her meyveyi, sebzeyi etkilediği gibi inciri de etkiledi. Kalitemizde bir değişiklik yok ama rekoltemizde yüzde 15-20 düşüş bekliyoruz.

Kuru incirin akıbeti hafta içinde belli olacak

Benzer tablonun kuru incir için de olup olmayacağının 2 hafta içerisinde belli olacağını belirten Anlıak, şöyle konuştu: