Deve yetiştiriciliği yapılan Aydın'ın İncirliova ilçesinde üretilen deve sütüne, koronavirüse karşı direnç kazandırdığı gerekçesi ile talep arttı.

Deve sütü, Türkiye'nin farklı illerine ve talebe göre şoklanarak yurt dışına gönderiliyor. Aydın'ın İncirliova ilçesinde deve sütü üreticileri, artın ilgiden dolayı siparişlere yetişmekte güçlük çekiyor.

Türkiye'de deve sütü üretiminin yapıldığı nadir illerden biri olan Aydın'ın İncirliova ilçesindeki çiftliklerde üretilen sütün litresi, 100 liradan piyasaya sunuluyor.

“VERİM ALINMASI İÇİN SÜREKLİ TAKİP YAPILMASI GEREKLİ”

Deve çiftliği sahibi İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, işletmelerinde 40 devenin bakımını yaptıklarını belirtti. Diken, yonca, arpa ve burçakla beslenen devenin, sürekli takip edilmesi gerektiğinin altını çizen Kaya, bu işlevin düzenli olarak yapılmaması durumunda hayvandan verim alınamayacağını söyledi.

“DEVE BAKIMI ZOR”

Arap Yarımadası ve Kuzey Afrika'da yaygın olan deve sütünün, artık Türkiye'de de ciddi miktarda üretildiğine dikkati çeken Kaya, devenin bakımın zor olduğunu vurguladı.

Kaya, şöyle konuştu: "Devecilik bizim atamızdan geliyor. Deve sütünün faydalarının bilinirliği artmaya başlayınca bu ürünü pazarlamaya başladık.

Aydın'da üretilen deve sütüne yoğun ilgi VİDEO

"BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİYOR"

Deve sütünde C vitamini var ve bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Salgının bağışıklık sistemi zayıf olan kişileri daha çok etkilediği belirtilince deve sütünde çok ciddi talep artışı oldu. Pandemiden önce aylık 300 kilograma kadar satış yapıyorduk, şimdi bu rakam 600 kiloya kadar çıktı. Talep çok, herkese yardımcı olmaya çalışıyoruz. Avrupa ülkelerine de şoklu halde gönderiyoruz."

"İÇERİSİNDEKİ BAZI BİLEŞİKLER, DEVE SÜTÜNÜ ÖNEMLİ KILIYOR"

İspanya Tarım Gıda ve Teknoloji Araştırma Enstitüsü öncülüğünde yürütülen Akdeniz Havzasında Deve Sütü Üretimi, İşlenmesi ve Tüketiminin Artırılması Projesi'nin Türkiye koordinatörü olan Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atakan Koç da deve sütünün önemine dikkati çekti.

Avrupa'da deve sütüne ilginin her geçen gün arttığını aktaran Koç, şunları kaydetti: "Deve sütü yağ, protein açısından inek sütüne benzer ancak içerisindeki bazı bileşikler deve sütünü önemli kılıyor. Deve sütü aslında fonksiyonel gıda olarak kabul görüyor. Vücuda alındığı zaman bazı hastalıklara karşı vücudu koruyucu olarak adlandırılıyor. Bağışıklığı güçlendirici etkisi olmasından dolayı Kovid-19 sürecinde deve sütüne talebin artması olağan bir durum."