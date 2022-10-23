Aydın’da zeytinyağı sıkım sezonu hareketli başladı

Aydın, Türkiye’nin en fazla zeytin ağacı varlığına sahip ili konumunda. Aydında 2022-2023 sıkım sezonuna start verilmesi nedeni ile hummalı bir çalışma başladı.

Aydın’da havaların soğuması ile birlikte zeytin hasadı ile birlikte zeytinyağı sıkım sezonu da başladı.

Erken hasat edilen zeytinlerin sıkımının başlaması ile birlikte 2022-2023 sıkım sezonuna start verilmiş oldu.

Zeytin üretiminin yoğunlaştığı ilçelerde hareketlilik arttı

Aydın Köşk, Nazilli, Çine, Koçarlı başta olmak üzere zeytin üretiminin yoğun olduğu ilçelerde bulunan bazı fabrikalarda zeytin sıkımına ve ayrıca Çine Belediyesi’ne ait zeytinyağı fabrikası da faaliyetlerine başladı.

Bu yıl zeytinde rekolte ve kalitenin iyi olduğunu belirten Köşk Ziraat Odası Başkanı Veli Tuna, taban arazilerde hasada başlandığını belirtti.

Sıkım ücretleri ilerleyen günlerde belirlenecek

İHA'nın haberine göre, Çine Belediye Başkanı Ever Salih Dinçer, sıkım ücretlerinin ilerleyen günlerde belirleneceğini kaydederek, “Sıkım ücretleri henüz belirlenmedi. Üreticimize taşıma konusunda da yardımcı olacağız. Vatandaşlarımız talepte bulunurlarsa zeytinlerini kendimiz getirerek sıktıracağız. Çine’ye hizmet etmekten mutluluk duyuyoruz. Tüm hizmetlerimiz üreticilerimiz ve Çine halkımız için.” diye konuştu.









