Aylık en yüksek reel getiri dolardan geldi

TÜİK'in paylaştığı mayıs ayı "Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları"na göre aylık en yüksek reel getiri Amerikan dolarında gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre finansal yatırım araçları arasında aylım en yüksek getiri mayıs ayında dolarda, yıllık ise altında gerçekleşti.

Aylık en yüksek reel getiri, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 3,86 oranında Amerikan dolarında gerçekleşti. Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde ise Amerikan doları yüzde 1,66 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından euro yüzde 3,79, külçe altın yüzde 5,90, mevduat faizi (brüt) yüzde 7,02, BIST 100 endeksi yüzde 7,95 ve Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 8,25 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Yıllık değerlendirmede en yüksek reel getiri külçe altında gerçekleşti

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 8,76 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı olurken; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 18,72 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Amerikan doları yüzde 19,06, BIST 100 endeksi yüzde 26,89, euro yüzde 29,45, mevduat faizi (brüt) yüzde 49,82 ve DİBS yüzde 52,98 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde ise Amerikan doları yüzde 8,31 oranında yatırımcısına kazandırırken; BIST 100 endeksi yüzde 2,17, euro yüzde 5,60, mevduat faizi (brüt) yüzde 32,86 ve DİBS yüzde 37,08 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.