AYM'den kararname ile Merkez Bankası Başkanı atanamaz kararı

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Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) başkanını görev süresi dolmadan değiştirme yetkisini iptal etti.

Karar, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandı.

Anayasa Mahkemesi, CHP'nin başvurusu üzerine 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 151. maddesinin (h) ve (j) bentlerini Anayasa’ya aykırı bularak iptal kararı aldı.

İptal davasını açanlar

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'dan 2018/117 esas sayılı, 2023/212 karar sayılı ve 7 Aralık 2023 karar tarihli yayınlanan kararda, iptal davasını, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) üyeleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç ile birlikte 135 milletvekilinin açtığı belirtiliyor.

Resmi Gazete'de yayınlandı

Kararın detayları, Resmi Gazete’nin 4 Haziran 2024 tarihli sayısında şu ifadelerle yer aldı:

151. maddesinin; (h) bendiyle 14/1/1970 tarihli ve 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'nun 25. maddesinin birinci fıkrasının yürürlükten kaldırılmasının, (j) bendiyle 1211 sayılı Kanun'un 29. maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan "... ve meslekleri ile ilgili olarak en az on yıl çalışmış..." ibaresi ile “... Başkan'ın (Guvernör) önerisi üzerine müşterek kararla beş yıl süre ile...” ibaresinin madde metninden çıkarılmasının ve aynı fıkranın üçüncü cümlesinin yürürlükten kaldırılmasının...