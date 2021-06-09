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    Ayvalık, yerli ve yabancı misafirlerini bekliyor

    Ayvalık'taki yerel yönetim ve turizm işletmeleri yerli ve yabancı turistlerin beldelerine gelmesi için davette bulundu.
    • İHA
    • 09.06.2021 - 16:53
    • Güncelleme : 09.06.2021 - 16:54
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    Ayvalık, yerli ve yabancı misafirlerini bekliyor

    Koronavirüs salgının kısıtlamaları seyahati ve turizmi akından etkiledi. Kontrollü normalleşme ile hareketlenmeye başlayan sektör birbiri ardına davet yapmaya başladı.

    UNESCO Dünya Kültür Mirasları geçici listesinde yer alan Balıkesir’in dünyaca ünlü cazibe merkezi Ayvalık’ta, yaz hareketliliğinin başlanması bekleniyor.

    SOSYAL MESAFE KURALLARINA UYGUN BİR TATİL SUNULUYOR

    Tatilciler, sosyal mesafe kurallarına uyarak denizin, koyların, doğal güzelliklerin tarih kokan sokakların, lezzetli mezelerin, zeytinyağlı yemeklerin; Ayvalık’ın dünyaca ünlü plajlarında tatilin tadını çıkarabilecek.

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    "MASKE VE MESAFE KURALLARINA UYALIM"

    Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık’a gelecek olan konukları maske takmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyardı. Ergin, “Gerek Ayvalık, gerekse de tüm ülkemiz için tek beklentimiz şu an için bu krizin tamamıyla sona ermesidir. Bunun için de kurallara titizlikle uymamız gerekiyor. Aşılanma oranının yüzde yetmişleri bulması durumunda ülkemizde insanlık derin bir nefes alacak. Onun için sabırla kurallara dikkat etmemiz gerekiyor.” dedi.

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