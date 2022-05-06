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Ayvalık’ta sahiller sezona hazırlanıyor

Ayvalık’ta sahiller sezona hazırlanıyor

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi, yazın yerli ve yabancı ziyaretçilerin akın ettiği turizm noktalarından biri. Sezonun açılmasına kısa bir süre kala Ayvalık sahillerinde hareketlilik de başladı.