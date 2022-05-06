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    Ayvalık’ta sahiller sezona hazırlanıyor

    Balıkesir'in Ayvalık ilçesi, yazın yerli ve yabancı ziyaretçilerin akın ettiği turizm noktalarından biri. Sezonun açılmasına kısa bir süre kala Ayvalık sahillerinde hareketlilik de başladı.
    • 06.05.2022 - 09:01
    • Güncelleme : 06.05.2022 - 09:44
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    Ayvalık’ta sahiller sezona hazırlanıyor

    Havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte sezona hazırlık çalışmalarına hız kazandıran Ayvalık Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Ayvalıklıların ve tatile gelecek olan konukların kullanmaya başladığı sahilleri temizleyerek hijyen sağlıyor.

    Sarımsaklı, Cunda Adası, Altınova sahilleri temizleniyor

    Ekipler Sarımsaklı, Cunda (Alibey) Adası, Altınova ve kent genelindeki tüm sahil ve kıyılarda detaylı temizlik gerçekleştiriliyor.

    Kısıtlamalar gevşetildi, tatil yerlerinde beklenti arttı

    İHA'nın haberine göre, koronavirüs salgınına dair kısıtlamaların kalkmasının ardından, bereketli bir sezon bekleyen Ayvalık Belediyesi İşletme ve İştirakleri arasında yer alan; Altınova, Paşalimanı, Duba, Cunda Arka ve Kapri plajlarında da sezona hazırlık çalışmaları başlatılıyor.

    Ayvalık’ta sahiller sezona hazırlanıyor #1

    Ayvalık’ta sahiller sezona hazırlanıyor #2


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