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    Ayvalık’ta yönlendirme levhalarını boyadılar, sürücüler ara sokaklarda kayboldu

    Turizm beldesi Ayvalık'ta kimliği belirsiz şahıslar, trafik işaret levhaların boyayarak araçları ters yöne yönlendirince trafik yoğunluğu yaşandı.
    • 29.08.2022 - 09:28
    • Güncelleme : 29.08.2022 - 09:33
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    Ayvalık’ta yönlendirme levhalarını boyadılar, sürücüler ara sokaklarda kayboldu

    Trafik işaretleri araçların yön bulmasını rahatlatacakken, Ayvalık'ta kötü niyetli kişilerce levhaların boyanması sonucu araç sürücülerin ve vatandaşın kabusu haline geldi.

    Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, şehir içi yol işaret levhaları kimliği meçhul kişi ve kişiler tarafından spreyli boyalarla boyandı.

    Yönlendirme tabelaları aslını aratmayınca şüphelenmeyen sürücüler girdekleri ara yollarda zor duruma düştü.

    Bu bir ilk değil

    Sürekli boyanarak farklı bir yönlendirme yapılması sağlanan işaret levhaları nedeniyle, ilçedeki mahalle aralarında yön bulmaya çalışan sürücüler yollarını kaybediyor.

    Kamu zararı var

    Sprey boyalı işaret levhaların her defasında yenilemek zorunda kalındığı için ekonomik açıdan da kamu zarar görüyor.

    Ayvalık’ta yönlendirme levhalarını boyadılar, sürücüler ara sokaklarda kayboldu #1

    Levhalar sürekli yenileniyor

    Ayvalık’ın; Palabahçe, Macaron, Fethiye, Yeni Mahalle ve Sakarya mevkilerinde mahalle aralarında sürücüleri yanıltan levhaların Ayvalık Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bünyesindeki ekipleri tarafından sürekli yenilendiği öğrenilirken, yenilenen her levhanın kısa bir süre sonra söz konusu meçhul kişilerce sprey boyalarla boyanarak yine eski hale getirildiği bildirildi.

    Ayvalık’ta yönlendirme levhalarını boyadılar, sürücüler ara sokaklarda kayboldu #2

    Vatandaş dertli

    İHA'nın durumuna göre, bu durumun özellikle semt pazarının kurulduğu Perşembe günlerinde ara sokakların araç trafiğine geçit vermez hale geldiğini belirten vatandaşlar ise, işaret levhalarını boyayan kişi veya kişilerin bir an önce yakalanarak cezalandırılmasını istiyor.

    Ayvalık’ta yönlendirme levhalarını boyadılar, sürücüler ara sokaklarda kayboldu #3

    Tüm ilçe levhaları boyayanların peşinde

    Ayvalık Belediyesi Zabıta ve Fen İşleri Müdürlüğü yetkililerinin mahalle arasındaki işaret levhalarını sprey boyalarla boyayan meçhul kişilerin yakalanabilmesi için İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkililerinden de destek istediği öğrenildi.

    Ayvalık’ta yönlendirme levhalarını boyadılar, sürücüler ara sokaklarda kayboldu #4


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