Ayvalık'taki tesisler bayram tatilini dolu geçirecek Kuzey Ege'nin gözde merkezlerinden Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki işletmeler, Ramazan Bayramında Türkiye'nin dört bir köşesinden gelecek misafirlerini bekliyor.

AA

Türkiye'nin turizm noktalarından Ayvalık daha çok iç turizminin ilgisini çekiyor.

Ayvalık'taki tesisler bayram tatiline hazır.

Ayvalık ilçesinin beldeleri de ilkbahardan sonbahara kadar ayrı ayrı ilgi çekiyor.

Doğal güzellikleri, temiz havası, denizi ve tarihi yapısı ile Ayvalık çekiciliğini koruyor.

Ayvalık'ta 22 ada var

Cunda (Alibey) başta olmak üzere 22 adaya sahip Ayvalık, 17 kilometre uzunluğundaki Sarımsaklı Plajı, Şeytan Sofrası, kamp ve dalış alanları, koyları, tarihi taş evleri, yemekleri ve temiz havasıyla ilgi görüyor.

20 bin yatak kapasiteli 425 konaklama tesisi hizmet veriyor

Ayvalık, yaklaşık 20 bin yatak kapasiteli 425 konaklama tesisiyle yazın yanı sıra yılın diğer mevsimlerinde de İstanbul başta olmak üzere çevre illerden ziyaretçileri ağırlıyor.

Asıl sezon Haziran'da açılacak

Yaz sezonunu haziran ayında okulların tatile girmesiyle açacak ilçedeki konaklama tesisleri, 20 Nisan'da başlayacak Ramazan Bayramı tatili için hazırlıklarını tamamladı.

Bayram rezervasyonları yüzde 60 seviyesinde

Turistik otel ve pansiyonlarda bayram rezervasyonlarında yüzde 60 seviyesine ulaşılan Ayvalık'ta, arife gününe kadar birçok işletmede tam doluluğa ulaşılması öngörülüyor.

"Misafirlerimiz İstanbul ve Edirne'den Ayvalık'a ortalama 3 saatte ulaşabiliyor"

Ayvalık Turizm Geliştirme ve Altyapı Hizmet Birliği Genel Sekreteri ve Ayvalık Turizm Derneği Başkanı Ümit Özgültekin, bu yıl turizm sezonuna ekonomik anlamda son derece yorucu bir kış mevsiminin ardından umutlu beklentilerle başlayacaklarını söyleyerek, şöyle konuştu:

Ayvalık'ın erişilebilirlik adına pek çok turizm merkezine kıyasla avantajları oluştu. Yeni yapılan köprülerimiz, tüneller sayesinde Çanakkale üzerinden gelişler rahatladı. Artık misafirlerimiz İstanbul ve Edirne'den Ayvalık'a ortalama 3 saatte ulaşabiliyor. Cuma gününden gelip, hafta sonunu burada geçirip geri dönme şansları var. Böylelikle hiçbir trafik keşmekeşliğine takılmadan bölgemize ulaşabiliyorlar. Koca Seyit Havalimanı sayesinde uçakla günübirlik gelip gitme olanakları da var. Bu yüzden de biz turizmciler, bu yıl Ramazan Bayramı'nın yoğun geçeceğine inanıyoruz. Şu anda bayram rezervasyonlarımız yüzde 60 seviyesine ulaşmış durumda. Bayram öncesinde ayın 20'sine kadar da yüzde 100 doluluk oranına yaklaşacağımızı düşünüyoruz.

"Okulların ara tatile girmesiyle hareketlilik başladı"

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ise bayram tatilinde ilçede yoğun hareketlilik olacağını dile getirdi. Ergin, okulların ara tatile girmesiyle hareketliliğin bayram öncesinde başladığını belirtti.

Bazı ziyaretçilerin ara tatili bayramla birleştirerek dinlenme sürecini uzattığını anlatan Ergin, şu değerlendirmede bulundu: