Az sermaye çok iş

Düşük bütçeli iş fikirleri nelerdir?

Mevcut işinden memnun olmayan ya da kendi işinin patronu olmak isteyen girişimci ruhları hedeflerine ulaştıracak yeni iş fikirleri ile hayal edilen güzel geleceğe bir adım daha yaklaşılabilir. Yeni bir iş kurmak ilk bakışta yüksek bütçeler istiyor gibi görülse de düşük bütçeler ile karlı işler hayata geçirilebilir. Yerinde saymaktan sıkılan ve yeni bir girişim için nereden başlasam sorusuna yanıt arayan girişimciler için düşük tutarlar ile hayata geçirilebilecek en karlı girişim örneklerini bir araya getirdik.

Çevre Dostu Temizlik Hizmeti Vermek

Klasik temizlik şirketlerinden farklı olarak kullandıkları çevre dostu malzemeler ile yeşil temizlik hizmeti veren şirketler, Avrupa’da yeni iş fikirleri arasında popüler bir yer kazandı. Temizlik şirketlerinin hali hazırda karlı birer girişim örnekleri olduğu göz önüne alındığında, çevre dostu malzemeler kullanılarak çevreci bir temizlik hizmeti veren girişimde bulunmak karlı ve inovatif bir adım atmak için iyi bir başlangıç olabilir.

Sağlıklı yaşam ve dünyayı koruma felsefesi yaşanılan iklim değişikliği ve sağlık sorunları göz önünde bulundurulduğunda, yeşil etiketli projelerin gerçekleştireceği etki kolayca tahmin edilebilir. Deneyimli bir ekip ve idealist bir yaklaşımla kuracağınız yeşil temizlik şirketi, size iyi bir getiri bırakmayı başaracaktır.

Tasarım Takı İmalat ve Satışı

Ek iş fikri olarak ev hanımlarının sıklıkta deneyimlediği tasarım takı yapıp satmak, online pazarlama gücü ve disiplinli bir ekiple birleştiğinde az sermaye ile yapılabilecek en karlı iş fikirleri grubuna kolayca girebilir. Ekibinizi yetenekli elemanlardan oluşturmanız halinde vizyonunuzu ve hayal gücünüzü online satış avantajı ile birleştirerek tanınır bir marka yaratmak çok kolay olacaktır.

Online satış ağı yanında güzel bir dekorasyona sahip satış mağazası açarak yerel pazarda takılarınızı pazarlayabilirsiniz. Yaptığınız her profesyonel yaklaşımla büyümeye açık olan iş fikrini hayata geçirmek için sermaye ihtiyacınız bulunduğunda, bankalardan uygun faizli kredi desteği alabilirsiniz. Hayalinizdeki işi kurmak için gerekli olan sermaye gereksiniminde bankalara başvurmadan önce, kredi puanınızın iyi düzeyde tutmanız gerektiğini bilmeniz gereklidir. Kredi puanı ile ilgili tüm merak ettiklerinizi https://www.bankacilar.net/kredi-notu linki üzerinden takip edebilirsiniz.

Çocuklar İçin Aktivite Merkezi Açmak

Anne ve babası birlikte çalışan çocuklara yönelik geliştirilen işler, günümüzün en popüler ve karlı işleri arasında yer alıyor. Geçmişte olduğu gibi çocukların sokakta yeterli zamanı geçirememesi ve tatil günlerinde giderilmesi gerekli ihtiyaçlar için çalışan anne ve babaların çocukları ile ilgilenecek yeterli vakti bulamaması, girişimcileri bu eksikliği tamamlayacak iş fikirleri geliştirmeye zorluyor.

Alışveriş merkezlerinde sıkça görmeye alıştığımız çocuk aktivite merkezleri, ailelerin ihtiyaçlarını gidermesi için zaman kazanmalarını ve çocuklarının keyifli zaman geçirmelerini garanti ediyor. Düşük bütçe ile açılan ve getirisi tatmin edici düzeyde olan bu iş kolunun popülerliğinin günden güne artacağı düşünüldüğünde, kendi işini kurmak isteyenlerin bu fırsatı kaçırmamalarını tavsiye ederiz.

Ev Yemekleri Yapıp Satmak

Sağlıklı bir yaşamın temel şartının sağlıklı beslenmekten geçtiği düşünüldüğünde, son günlerde neden ev yemeklerine olan düşkünlüğün arttığı sorusuna yanıt bulunabilir. Artan popülaritesi göz önüne alındığında ise zekice iş fikirleri arayan herkesin radarına, ev yemekleri yapıp satmak girmektedir.

Ev yemeklerine karşı beceri isteyen bu iş fikrinde, bir dükkan ve online pazarlama gücü ile hayalinizin ötesinde bir başarı elde edebilirsiniz. Doğal ürünler kullanılarak yapacağınız ev yemekleri için etkili bir tanıtım gücünden yararlandığınızda, kendi işinizi kurmak için doğru tercihi yaptığınızdan emin olacağınızın garantisini veririz.

Açık Hava Fotoğraf Stüdyosu Açmak

Klasik fotoğraf stüdyolarından farklı olarak hazırlanacak konseptlerle açılan açık hava fotoğraf stüdyoları, son günlerin popüler mekanlarını oluşturuyor. Evlenecek çiftler, mezun olan gençler ve sosyal medyaya ilginç fotoğraf yüklemek isteyen herkesin tercih ettiği bu alanlar, alıcısı hazır işler listesinin başlarına açık hava fotoğraf stüdyosu açma fikrini yazdırıyor.

Satın alabileceğiniz ya da kiralayabileceğiniz tarla veya arsada oluşturacağınız konsept ile hizmet verecek stüdyonuz, az bütçe ile kolayca hazırlanabilir. Açılışı ardından sosyal medya üzerinden yapacağınız etkili tanıtım programı ile kısa sürede getirisinden memnun olacağınız karlı bir işyeri sahibi olabilirsiniz.

Vejetaryen Restoran Açmak

Her geçen gün vegan beslenme öneminin arttığı günümüzde, vejetaryenlere yönelik orta sermaye ile yapılabilecek işler popülerleşiyor. Vejetaryenlere uygun vegan restoran açmak, kısa zamanda ünü sınır dışına aşmayı başaracak bir işletmeye sahip olma hayalini gerçeğe dönüştürebilir.

Çevrenizde gördüğünüz potansiyel ile iyi bir lokasyon ve Pazar araştırması yaparak adım atacağınız bu mecra, iyi bir tanıtımla karlı bir işe dönüşme potansiyeline sahiptir. Kendilerini düşünen bir işletmenin var olduğunu bilen vejetaryenlerin memnuniyetle karşılayacakları bu restoran, tavsiye ve etkili tanıtım programı ile kısa sürede iyi noktalara gelecektir.

İşletmenin dizaynı ve ürün temini gibi konularda sermaye gerektiren bu iş fikrinde, iyi bir kredi notuna sahip girişimcilerin en büyük yardımcısı bankalar olacaktır. Çevrenizdeki potansiyeli görüyor ve vegan restoran fikrine sıcak bakıyorsanız, bankalara başvurmadan önce kredi notunuzu sorgulayarak sermaye ihtiyacınızı karşılamak için ilk adımı atabilirsiniz. Kredi notu sorgulama yöntemleri hakkında ayrıntılı bilgi için www.bankacilar.net/kredi-notu-ogrenme linkine başvurabilirsiniz.

Konsept Parti Evi Açmak

Doğum günü partileri ve kutlama gerektiren özel günler için konsept parti evleri, günümüzün aranan girişimleri arasında yerini alır. Kapalı ortamdan her geçen gün uzaklaşan ve zaman problemi nedeni ile parti hazırlıklarına vakit ayıramayan modern insan için, iyi düşünülmüş parti evleri her zaman ilk tercih olarak kalmaya devam edecek.

Fikrinizin üzerinde iyi düşünerek vizyonlu bir yaklaşım ile açacağınız parti evinin kısa sürede popülerleştiğini görmek sizi şaşırtacak. Düşük bütçe ile yapılabilecek iş fikirleri arasında yüksek popülerliği ile başı çeken parti evinde, doğru mekan ve hayal gücünü bir araya getirerek başarılı olabilirsiniz.