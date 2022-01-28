- Haberler
- Ekonomi Haberleri
- Azerbaycan petrol fonundan Merkez Bankası'na 1 milyar euro
Azerbaycan petrol fonundan Merkez Bankası'na 1 milyar euro
Azerbaycan Devlet Petrol Fonu'nun, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'na 1 milyar euro tutarında depo hesabı açtığı bildirildi.
- AA
- 28.01.2022 - 17:20
- Güncelleme : 28.01.2022 - 17:26
Azerbaycan Devlet Petrol Fonu (SOFAZ), Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'na (TCMB) 1 milyar euro tutarında mevduat yatırdı. Bu rakam 15 milyar 184 milyon 300 Türk Lirası'na denk geliyor.
AÇIKLAMAYI AZERBAYCAN PETROL FONU YAPTI
Açıklamada, Türkiye'de finansal istikrara olumlu katkı sağlayan bu yatırımın SOFAZ'ın yatırım stratejisi çerçevesinde yapıldığı kaydedildi.
MEVDUAT 6 AY VADELİ
SOFAZ'dan yapılan açıklamada, yatırılan mevduatın 6 ay vadeli ve birkaç taksit halinde yatırdığını belirtildi.
Taksitler 27 Ocak’ta tamamlandı.