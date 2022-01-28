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    Azerbaycan petrol fonundan Merkez Bankası'na 1 milyar euro

    Azerbaycan Devlet Petrol Fonu'nun, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'na 1 milyar euro tutarında depo hesabı açtığı bildirildi.
    • AA
    • 28.01.2022 - 17:20
    • Güncelleme : 28.01.2022 - 17:26
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    Azerbaycan petrol fonundan Merkez Bankası'na 1 milyar euro

    Azerbaycan Devlet Petrol Fonu (SOFAZ), Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'na (TCMB) 1 milyar euro tutarında mevduat yatırdı. Bu rakam 15 milyar 184 milyon 300 Türk Lirası'na denk geliyor.

    AÇIKLAMAYI AZERBAYCAN PETROL FONU YAPTI

    Açıklamada, Türkiye'de finansal istikrara olumlu katkı sağlayan bu yatırımın SOFAZ'ın yatırım stratejisi çerçevesinde yapıldığı kaydedildi.

    MEVDUAT 6 AY VADELİ

    SOFAZ'dan yapılan açıklamada, yatırılan mevduatın 6 ay vadeli ve birkaç taksit halinde yatırdığını belirtildi.

    Taksitler 27 Ocak’ta tamamlandı.

    euro


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