BAE, Suudi Arabistan'a uçuşları askıya aldı

Birleşik Arap Emirlikleri havayolu şirketleri sınırlarını kapatan Suudi Arabistan'a uçuşların askıya alındığını duyurdu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve bir grup bilim insanı, dün yaptıkları açıklamada, ülkede keşfedilen koronavirüs türünün, yüzde 70 daha fazla bulaşıcı olduğunu duyurmuştu. Koronavirüsün yüzde 70 daha çok bulaşan yeni versiyonun ortaya çıkınca Suudi Arabistan uluslararası uçuşları iptal ettiğini açıkladı.

27 ARALIK TARİHİNE KADAR

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) de bu gelişmeler ışığında hareket etti.

Dubai Emirliği Ulusal Taşımacılık Şirketi Emirates Havayolları sözcüsü yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın sınırlarını kapatmasının ardından, 27 Aralık tarihine kadar Suudi Arabistan'a uçuşların durdurulduğunu ilan etti.

Abu Dabi Emirliği Ulusal Taşımacılık Şirketi Etihad Havayolları sözcüsü de Abu Dabi ve Suudi Arabistan arasındaki uçuşların acil bir şekilde durdurulduğunu duyurdu.

GEÇİCİ BİR UYGULAMA

Emirates Air Arabia adlı havayolu şirketi de aynı şekilde yeni bir emre kadar, geçici olarak Suudi Arabistan'a uçuşların tümüyle durdurulduğunu açıkladı.

KORONAVİRÜSÜN MUTASYONUNA DAİR BİLGİLER NETLEŞİNCEYE KADAR

Suudi Arabistan haber ajansının (SPA) haberinde, İçişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, Sağlık Bakanlığı'nın virüsün daha hızlı yayılan türüne ilişkin uyarıda bulunduğunu ve hükümetin, bu mutasyona ilişkin tıbbi bilgiler netleşene dek tüm uluslararası uçuşları geçici olarak askıya aldığını belirtmişti.