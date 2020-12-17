BAE'de Abu Dabi İslami Bankası'na karşı boykot çağrısı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dabi İslami Bankası'na karşı boykot kampanyası başlatılacağı belirtildi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Abu Dabi İslami Bankası'na (ADİB) karşı boykot kampanyası başlatılacağı belirtildi.

TWİTTER KAMPANYASI DÜZENLENDİ

"Filistin İçin" adlı bir hesap tarafından düzenlenen Twitter kampanyasının, Türkiye saatiyle 08.00'de başlayacağı duyuruldu.

BANK LEUMİ İLE ADİB ARASINDA İMZALANAN PROTOKOLDEN KAYNAKLANDI

Boykotun, İsrail'in en büyük bankası Bank Leumi ile ADİB arasında imzalanan protokolden kaynaklandığı kaydedildi.

BOYKOTUN GEREKÇESİ BANKANIN YER ALDIĞI LİSTE

"ADİB'e Boykot Uygula etiketiyle twit atın" çağrısı yapılan kampanyanın gerekçesi olarak, Bank Leumi'nin Birleşmiş Milletler'in İsrail'in gayrimeşru Yahudi yerleşimi çalışmalarına katılan şirketler listesinde yer alması gösterildi.

BANKA AÇIKLAMA YAPMADI

Boykota ilişkin ADİB'den henüz bir açıklama yapılmadı. ADİB, 16 Eylül'de İsrail'den Bank Leumi ile uluslararası piyasalarda iş birliği hedefiyle bir protokol imzaladığını ilan etmişti.

İsrail, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da BAE ve Bahreyn ile imzaladığı, ilişkileri normalleştirme anlaşmasından bu yana BAE ile İsrailli şirketler arasında çeşitli anlaşmaların ve sözleşmelerin imzalandığına ilişkin sık sık açıklamalar yapılıyor.