BAE'den Trabzon ve Bodrum'a doğrudan sefer

FlyDubai Hava Yolları, Trabzon'a haftada 3 kez, Bodrum'a 2 kez sefer düzenleyecek.

Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) Türkiye'ye yeni seferler başlayacak.

BAE merkezli FlyDubai Hava Yolları şirketi, iki ay içinde Trabzon ve Bodrum'a doğrudan seferler başlatacağını duyurdu.

TRABZON SEFERLERİ HAFTADA 3 KEZ

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, Trabzon seferlerinin haftada 3 kez olmak üzere 13 Mayıs ile 1 Eylül tarihleri arasında gerçekleşeceği ifade edildi.

BODRUM'A HAFTALIK 2 UÇUŞ

Açıklamada, Bodrum seferlerinin ise haftada 2 kez 4 Haziran-1 Eylül tarihlerinde yapılacağı aktarıldı.

BAE, Mart 2020'de koronavirüsle mücadele kapsamında Türkiye'ye yapılan uçak seferlerini askıya almıştı. Uçuşlar, Aralık 2020'de yeniden başlamıştı.