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    BAE'den Trabzon ve Bodrum'a doğrudan sefer

    FlyDubai Hava Yolları, Trabzon'a haftada 3 kez, Bodrum'a 2 kez sefer düzenleyecek.
    • AA
    • 18.04.2021 - 16:33
    • Güncelleme : 18.04.2021 - 16:34
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    BAE'den Trabzon ve Bodrum'a doğrudan sefer

    Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) Türkiye'ye yeni seferler başlayacak.

    BAE merkezli FlyDubai Hava Yolları şirketi, iki ay içinde Trabzon ve Bodrum'a doğrudan seferler başlatacağını duyurdu.

    TRABZON SEFERLERİ HAFTADA 3 KEZ

    Şirketten yapılan yazılı açıklamada, Trabzon seferlerinin haftada 3 kez olmak üzere 13 Mayıs ile 1 Eylül tarihleri arasında gerçekleşeceği ifade edildi.

    BODRUM'A HAFTALIK 2 UÇUŞ

    Açıklamada, Bodrum seferlerinin ise haftada 2 kez 4 Haziran-1 Eylül tarihlerinde yapılacağı aktarıldı.

    BAE, Mart 2020'de koronavirüsle mücadele kapsamında Türkiye'ye yapılan uçak seferlerini askıya almıştı. Uçuşlar, Aralık 2020'de yeniden başlamıştı.

    BAE den Trabzon ve Bodrum a doğrudan sefer #1

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