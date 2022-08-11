BAE'li şirket, Kalyon Enerji'nin yüzde 50'sini satın aldı

Birleşik Arap Emirliği merkezli International Energy, Holding Kalyon Enerji'nin yüzde 50'sini 490 milyon dolara satın aldı.

Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye'ye daha önce yatırım yapacağını ve bunun için 10 milyar dolarlık bir fon ayırdığını duyurmuştu.

Bu doğrultuda Abu Dhabili IHC, yenilenebilir enerji üretim faaliyetleri yürüten Kalyon Enerji'nin yüzde 50'sini 1.8 milyar dirheme, yani yaklaşık 490 milyon dolara satın aldı.

Enerji alanında büyüme hedefi doğrultusunda satın alındı

IHC tarafından yayınlanan bültende, satın almanın yenilenebilir enerji alanında büyüme hedefi doğrultusunda gerçekleştirildiği ifade edildi.

Güneş santrali ve hidro elektrik santralleri bulunuyor

Kalyon Enerji'nin Konya Karapınar'da kısmen devreye alınmış 1,000 MW gücünde güneş santrali ve çeşitli illerde başka güneş ve hidro elektrik santralleri bulunuyor.