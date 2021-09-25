BAE'nin dev fonları, yatırım için Türkiye'ye geliyor

Birleşik Arap Emirlikleri'nin en büyük fonu ADIA ve yeni kurulan ADQ'nin Türkiye'de görüşmeler yaptığı iddia edildi.

Darbe sonrası Mısır ile yaşanan soğuk politikaların yerini yeniden diyalog çabaları alırken Türkiye; Katar ve diğer bölgesel konularda BAE ile yaşadığı sorunları da geride bırakıyor.

BAE'NİN BÜYÜK FONLARI, YATIRIM İÇİN TÜRKİYE'DE

Birleşik Arap Emirlikleri'nin en büyük yatırım fonu ADIA ile yeni kurulan ADQ şirketinin, milyarlarca doları bulan yatırım amacıyla Türkiye'de görüşmeler yaptığı öne sürüldü.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli varlık fonları, Türkiye'de milyarlarca dolarlık varlıkları inceliyor.

TÜRK ŞİRKETLERİYLE GÖRÜŞMELER YAPILDI

Konuya yakın üç kaynağa göre, BAE'nin en büyük fonu Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) ve en yeni kurulan ADQ, Türk şirketleriyle geçtiğimiz haftalarda görüşmeler gerçekleştirdi.

ERDOĞAN-NAHYAN GÖRÜŞMESİNDEN ÖNCE BAŞLADI

Aylardır süren görüşmeler, Abu Dabi Velihat Prensi Muhammed Bin Zayed El Nahyan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında geçen ay gerçekleşen telefon görüşmesinden önce başladı.

FİNTECH VE SAĞLIK SEKTÖRÜNE 1 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Bir kaynağa göre sadece ADQ, Türk fintech ve sağlık sektörü firmalarına 1 milyar dolara kadar yatırım yapmayı değerlendiriyor.

"TÜRKİYE, BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR YATIRIM FIRSATI"

Birleşik Arap Emirlikleri'nin ikinci en değerli halka açık şirketi olan International Holding'in (IHC) sözcüsü sağlık ve sanayi sektörlerindeki yatırım fırsatlarını değerlendirdiklerini söyledi. Sözcü "Türkiye bizim için büyük bir yatırım fırsatı olabilecek en önemli gıda işleme tesislerinden birine sahip" diye konuştu.