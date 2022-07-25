Bafra Ovası'nın karpuzu tarlada satılıyor

Samsun'un Bafra Ovası'nda üretilen karpuzun hasadı bereketli başladı. Tarlada 2-2,5 liraya satılan karpuzun verimi her yıl daha fazla artıyor.

Türkiye'nin Karadeniz'e kıyısı olan Samsun ilinde bulunan Bafra Ovası’nda hasadına başlanan karpuz, tarlada satılıyor ve buradan tüm yurda sevk ediliyor.

Bir dönümden 8-10 ton karpuz çıkıyor

Bafra ilçesinde 18 bin dönüm alanda ekimi yapılan karpuz, üreticinin yüzünü güldürüyor. Dönümünden 8 ila 10 ton karpuz alan üreticiler, karpuzu tarlada satıyor.

Ziraat Odası inceleme yaptı

Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner ve yönetim kurulu üyeleri, ovada hasadı başlayan karpuz tarlalarında incelemelerde bulundu.

Bafra kapruzu tarladan çıkmadan satıldı

Organik tarımla karpuz ve kavun üretiliyor

Bölgede üretimin tamamen organik tarıma dayalı olduğunu vurgulayan Başkan Tosuner, "Bafra’da 18 bin dekar üzerine karpuz, yaklaşık 14 bin dönüm de kavun ekimi var. Bafra’nın yüzde 90’ı kara toprak üzerine kurulmuş bir ova. İki tane barajımız var. Suyun olmadığı yerde ürün yapmak çok zor. Üretimimiz de tamamen organik tarıma dayalı. Bafra Ovası yaklaşık 340 bin dekar. Yazlık kavun, karpuz, biber çeşitleri, domates üretimi ile Bafra organik bir üretim şehri." dedi.

"Bafra karpuzu bir marka"

İHA'nın haberine göre üretici Ali Akbulut, ürettikleri karpuzlarla ilgili satış kanallarını aktarırken, "Genel olarak iyi. Döküm fena değil. Buradan İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu bölgesine karpuz gidiyor. Bafra karpuzu bu aylarda Türkiye’de markadır." ifadelerini kullandı.

"Tarlada karpuz 2 ila 2 buçuk lira"

Adaköy Mahallesi’nden üretici Faruk Berk ise "Tarımla uğraşıyoruz. Bu sene karpuzlarımızda verim de kalite de çok iyi. Fiyatlarımız da iyi, üretimden bu sene memnunuz. Verim iyi olduğu için dönüme 10 ton ürün alabiliyoruz. Ankara, İstanbul her yere karpuz gidiyor. Tarlada karpuz 2 ila 2 buçuk lira. Biz tüccarlara dönüm olarak tarlayı kabala satıyoruz, tüccarlar sevk ediyor. Bu sene biz dönümünü 15 bin lira civarında sattık." diye konuştu.