Bahamalar ve Malta bandıralı 2 kruvaziyer Bodrum'da

Kruvaziyer turizmi 2022'yi hızlı girdi. Ege'nin kıyılarına kruvaziyerlerin yanaşması, bölge ticaretine hareketlilik katıyor.

Artık Ege'deki limanlara her gün turist taşıyan bir veya birden fazla gemi yanaşarak, ekonomiye can veriyor.

Bahamalar bayraklı "Emerald Azzurra" ve Malta bayraklı "Star Flyer" ile Bodrum'a toplam 202 turist giriş yaptı.

Bodrum Cruise Port İskelesi'ne yanaşan Bahamalar bayraklı 110 metrelik kruvaziyerde, 84 yolcu, 70 kişilik mürettebat bulunuyor.

Turistler alışveriş yaptı

Kuşadası'ndan gelen ve akşam ilçeden ayrılıp Rodos'a devam edecek gemiden inen İngiliz ve ABD ağırlıklı yolcular, Paşatarlası, Kumbahçe ve Cumhuriyet Caddesi'nde yürüyüş ve alışveriş yaptı.

Yine iskeleye yanaştırılan Malta bayraklı 72 metrelik yelkenli kruvaziyerde de ABD, İngiliz ve Alman ağırlıklı 118 yolcu, 69 kişilik mürettebat yer alıyor.

Rodos'tan gelen gemiden inen yolcular, gümrük işlemlerinin ardından şehir turuna çıktı. Geminin akşam Dalyan'a hareket edeceği öğrenildi.

"Limanda her gün ayrı bir gemi görüyoruz"

Bodrum Cruise Port Genel Müdürü Haluk Hızlan, yaptığı açıklamada, her gün yeni bir gemiyi limanda görmenin kendilerini çok umutlandırdığını belirterek, "Bodrum'a yakışan bir tabloyu daha da ileriye taşıyabilmek en önemli gayelerimizden. Sezon harika başladı." dedi.