Bakan Albayrak açıkladı: Çiftçiye destek 400 milyonu aştı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, hububat üretimi ve pancar küspesi için toplam 400 milyon TL’yi aşan avans desteğinde bulunduklarını açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, hububat üretimi ve pancar küspesi için toplam 400 milyon TL’yi aşan avans desteğinde bulunduklarını açıkladı.

Bakan Albayrak, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Pandemi sürecinde de çiftçilerimizin yanındaydık. Hububat üretimi ve pancar küspesi için toplam 400 milyon TL’yi aşan avans desteğinde bulunduk. Çiftçilerimizden ilk hasadı Türkşeker almaya başladı. İnşallah, ülkemizin her karış verimli arazisini ürünsüz bırakmayacağız."