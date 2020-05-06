Bakan Albayrak: Swap görüşmeleri sürüyor

Uluslararası yatırımcılarla düzenlenen telekonferansta sunum yapan Bakan Albayrak, birden fazla anlaşmanın olabileceğini duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, uluslararası yatırımcılarla telekonferans aracılığıyla bir araya gelerek, sunum gerçekleştirdi.

"G20 İLE GÖRÜŞÜYORUZ"

Basına kapalı gerçekleşen toplantıda Albayrak'ın yaptığı sunumda, öne çıkanlar şu şekilde:

"Yılın son çeyreğinde toparlanma bekliyorum. Ek teşvik paketlerine tabii ki ihtiyaç duyulabilir. Ticari emlak için talep toparlanması sosyal mesafe ve ofis organizasyon protokolünde kalıcı değişikliğe bağlı. En kötü senaryoda ekonomik aktivite ikinci yarıda normale dönecek.

Birden fazla anlaşma olabilir. G20 ile görüşüyoruz, sonuçlandırılması konusunda iyimserim. Swap görüşmeleri sonuçlandıkça açıklayacağız. Swap görüşmeleri devam ediyor, birden fazla anlaşma olabilir.





"REZERVLER YETERLİ SEVİYEDE"

Bu yıl çok ufak bir cari açık bekliyorum. Türkiye'nin rezervleri fazlasıyla yeterli seviyede. TCMB dalgalı kur rejimine bağlı kalmaya devam edecek. 2020'de Hazine'nin çevirmesi gereken dış borç sadece 4.7 milyar dolar düzeyinde.

Bankalar ve özel sektör borçlarının tamamına yakınını çok rahat çeviriyor. Kamunun yıl sonuna kadar çevirmesi gereken dış borç tutarı 4.7 milyar dolar ile sınırlı."