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    Bakan Albayrak, Türkiye Varlık Fonu’nu tebrik etti

    Turkcell’in yönetim kontrolüne sahip en büyük hissedarı olan TVF’nin tarihi bir performans sergileyeceğini dile getiren Albayrak, “Hayırlı olsun” temennisinde bulundu.
    • AA
    • 18.06.2020 - 13:30
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    Bakan Albayrak, Türkiye Varlık Fonu’nu tebrik etti

    Türkiye Varlık Fonu (TVF), toplam yüzde 26,2 içerisindeki yüzde 15'lik imtiyazlı hisseleriyle Turkcell Yönetim Kurulu'ndaki 9 üyeden 5'ini belirleyebilecek ve şirketin yönetim kontrolüne sahip en büyük hissedarı olacak.

    Büyük bir başarı ortaya koyması beklenen ve Turkcell'in en büyük ortağı durumuna gelecek olan TVF'yi, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tebrik etti.

    “TARİHİ BİR PERFORMANS ORTAYA KOYACAK”

    Twitter hesabından, Türkiye Varlık Fonu'nun (TVF), Turkcell'in yüzde 26,2 oranında hissedarı olmasına ilişkin değerlendirmede bulunan Bakan Albayrak, “Türkiye Varlık Fonu'nun Turkcell’in değerine değer katıp daha da büyüteceğinden eminim. Türkiye Varlık Fonu ve Turkcell ortaklığı küresel ticarette ve iş dünyasında tarihi bir performans ortaya koyacak. Hayırlı olsun.” dedi.

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