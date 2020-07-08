Bakan Berat Albayrak, BDDK kararlarını değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Türkiye kalkınma hedeflerine emin adımlarla ilerlerken bankalarımızın vatandaşlarımıza olan desteği büyümemize ivme katacaktır" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye kalkınma hedeflerine emin adımlarla ilerlerken bankaların vatandaşlara desteğinin büyümeye ivme katacağını bildirdi.

Albayrak, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, BDDK'nın, banka ve banka dışı mali kuruluşlara normalleşme döneminde bireysel ve ticari müşterilere kolaylık sağlamaları konusundaki kararlarını değerlendirdi.

"BANKALARIN DESTEĞİ İVME KAZANDIRACAK"

Türkiye'nin dünyadaki örneklere kıyasla çok güzel bir sınav vermeye devam ettiğini belirten Albayrak, "İyi günde sürdürdüğümüz birlik ve beraberliği zor zamanlarda sürdürme vakti. Türkiye kalkınma hedeflerine emin adımlarla ilerlerken bankalarımızın vatandaşlarımıza olan desteği büyümemize ivme katacaktır." ifadesini kullandı.