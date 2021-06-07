Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bilgin, ILO 109. Uluslararası Çalışma Konferansı’na katılarak, koronavirüs sürecinde yapılan yardımları aktardı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türk-İş’in ev sahipliğini yaptığı ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü)109. Uluslararası Çalışma Konferansı’na katıldı.

Bakan Bilgin konferansta yaptığı konuşmada, “ILO bizim açımızdan ve tüm çalışanlar açısından olduğu kadar ve demokratik rejimler açısından önemli bir üst örgütlenme Birleşmiş Milletler'in en önemli köklü kuruluşlarından biri. Uluslararası çalışma ilişkilerine norm koyan bir kuruluş.” dedi.

“ILO TÜRKİYE İLİŞKİLERİNİN 90 YILLIK TARİHİ VAR”

ILO’nun varlığının önemli olduğunu değinen Bakan Bilgin, “ILO Türkiye ilişkilerinin 90 yıllık tarihi var, bu da bizim açımızdan önemlidir. Türkiye ILO ilişkileri bağlamında birçok sözleşmeye imza attı. İlişkimiz anlamlıdır. Bu sene geçen sene koronavirüs yüzünden karşılaşılan sorunlar çalışma hayatını ve ekonomik hayatları olumsuz etkilemiştir bu süreçte çalışma ilişkilerinin üst organizasyonunun çalışma konferansının yapılamaması da başlı başına bir sorundur.

SORUNLAR DERİNLEŞTİ

Ama ortaya çıkan sorunların niteliğine baktığımız zaman kayıt dışı çalışanların karşılaştığı sorunlar, toplumların yoksul kesimlerinin karşılaştığı sorunlar iş kaybı yaşayanların, yoksul ülkelerin sorunlarının ne kadar derinleştiğini tahmin etmek zor değil.” diye konuştu.

Bakan Bilgin: Çalışma hayatıyla ilgili 55 milyar lira destek yapıldı VİDEO

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“55 MİLYAR LİRA DESTEK ORTAYA KOYDUK”

Türkiye’nin salgın döneminde mücadele konusunda başarılı olduğunu söyleyen Bakan Bilgin, başarının içinde sağlık sisteminin kurumsal altyapısının önemli bir rolü olduğunu belirtti. Vatandaşların dayanışma içinde olmasının bu süreçte başarılı olunmasına katkı sağladığını bildiren Bakan Bilgin, “Kısa çalışma ödeneği gibi birçok destekle sosyal koruma kalkanı adı altında desteğiyle doğrudan doğruya çalışma hayatıyla ilgili 55 milyar lira destek ortaya koyduk.

19 MİLYON İNSAN İSTİFADE ETTİ

Bu 55 milyar lira destekten yaklaşık 19 milyon insan istifade etti. Çok önemli bir destektir. Fesih yasağının getirilmesi, bu süreçte istihdamın korunmasına yönelik proje ve desteklerin verilmesi başta işverenlerin bu konuda duyarlı davranışı elbette ki kayıtlı emek üzerinde olumlu yansımaları oldu. Biz çalışma hayatına sosyal diyalog açısından bakan bir yaklaşımı benimsedik.” diye konuştu.

“TÜM SAĞLIK GİDERLERİNİN DEVLET TARAFINDAN KARŞILANDIĞI ENDER ÜLKELERDEN BİRİYİZ”

Bakan Bilgin, Türkiye’nin sosyal devlet uygulamasını başarılı bir şekilde ortaya koyduğunun altını çizerek, “Yeryüzünde tüm sağlık giderlerinin devlet tarafından karşılandığı modern teknik sağlık altyapısıyla karşılandığı ender ülkelerden biriyiz bu konuda gelişme sırası içinde ilk 5 ülkeden biri içinde sayılırız. Avrupa ülkelerindeki hastane koridorlarında, sokaklarda yatan insanlara dair sahneleri hatırlayınca sosyal devletin bu kapsamda gerçekleştirdiği sağlık hizmetinin ne kadar önemli olduğunu hissettik.” açıklamalarında bulundu.

TOPLANTI TÜRK-İŞ'İN MERKEZİNDE GERÇEKLEŞTİ

Bakan Bilgin, Türk-İş Genel Merkezinde düzenlenen toplantıda Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ve konfederasyon temsilcileriyle bir araya geldi.