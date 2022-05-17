Vedat Bilgin'den 3600 ek gösterge açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bilgin, İstanbul'da katıldığı toplantıda 3600 ek gösterge ile ilgili tarih verdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, İstanbul'da katıldığı "MEXT BİL-İşim Eğitim ve İstihdam Programı" iş birliği protokolü imza töreninde yaptığı konuşmada, maaş zamları ve 3600 ek gösterge gibi konularda tarih vererek açıklama yaptı.

Bakan Vedat Bilgin, katıldığı toplantıda, emeklilerin ve kamu çalışanlarının durumu ile ilgili açıklamanın haziran sonunda, 3600 ek gösterge meselesi ile ilgili açıklamanın ise bu ay sonunda yapılacağını aktardı.

"Çalışmalar tamamlanmak üzere"

Bakan Bilgin, konuşmasında, temmuz ayında düzenlemeler yapılacağını, emekli maaşlarını ve kamu çalışanlarının özlük haklarını düzenleyen çalışmaları tamamlamak üzere olduklarını dile getirdi.

"Ücretlilerin enflasyon karşısındaki kayıplarını giderecek çalışmalar önümüzde"

Bakan Bilgin, buradaki konuşmasında, "Ücretlilerin enflasyon karşısındaki kayıplarını giderecek çalışmalar önümüzde. Temmuzda yapacağımız düzenlemeler var. Emeklilerin maaşlarını, kamu çalışanlarının özlük haklarını düzenleyen çalışmaları tamamlamak üzereyiz." dedi.

"3600 ek gösterge açıklaması bu ay sonunda"

Vedat Bilgin, toplantıda, 3600 ek gösterge meselesi ile ilgili açıklamanın bu ay sonunda yapılacağını kaydetti.

Bakan Bilgin, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Yatırım, istihdam, büyüme de esas yatırım insana olandır. Üretim gücünün artarak devam etmesi bizim için çok önemli. Bilişim endüstrisi çağına dönüyoruz. Burada uygulamaya soktuğumuz proje istihdam garantili olacak. Türkiye'nin bütün sanayi bölgelerinde istihdam projeleri başlatacağız. Bu programlarla sanayinin istihdam kabiliyetini çoğaltacağız.

Çalışanlarımıza sahip çıkıyoruz

Biz çalışanlarımızın sorunlarını çözmek zorundayız, çalışanlarımıza sahip çıkıyoruz ve koruyoruz. Emeklilerin durumu ve kamu çalışanlarının durumu ile ilgili açıklamayı haziran sonunda yapacağız. 3600 ek gösterge meselesi ile ilgili açıklamayı da bu ay sonu yapacağız."