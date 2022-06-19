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    Bakan Dönmez, elektrik bakım ekiplerinin helikopterle çalışmasını paylaştı

    TEİAŞ'ın bakımları elektriği kesmeden gerçekleştirmesine yönelik helikopter kullanarak sahada yürüttüğü çalışmaları Bakan Fatih Dönmez Twitter'dan bir mesaj atarak paylaştı.
    • 19.06.2022 - 09:02
    • Güncelleme : 19.06.2022 - 09:26
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    Bakan Dönmez, elektrik bakım ekiplerinin helikopterle çalışmasını paylaştı

    Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) ekipleri, giydiği özel kıyafetlerle gerçekleşen çalışmalarda bazı zorlu arazilerde helikopterli bakım yapılıyor. Ekipler, bazı noktaların izolatör temizliğinde de helikopter kullanıyor.

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TEİAŞ ekipleri tarafından helikopterle gerçekleştirilen canlı bakım ve izolatör temizliğine ilişkin paylaşımda bulundu.

    Dönmez'in sosyal medya hesabından "En Havalı Bakım" başlığıyla yaptığı paylaşımda, helikopterle gerçekleşen bakım ve temizlik çalışmalarına ilişkin rakamlara da yer verildi.

    "2021'de 22 bin 404 izolatör helikopterle temizlendi"

    Geçen yıl 22 bin 404 izolatörün helikopterle temizlendiğini belirten Dönmez, bu yılın 5 ayında 4 bin 537 izolatör temizlendiğini, yıl sonu hedefinin ise 34 bin 527 olduğunu vurguladı.

    Bakan Dönmez, elektrik bakım ekiplerinin helikopterle çalışmasını paylaştı #1

    "2021'de 6 bin 131 canlı bakım yapıldı"

    TEİAŞ ekipleri tarafından helikopterle gerçekleşen canlı bakım rakamlarını da paylaşan Dönmez, 2021'de 6 bin 131 canlı bakımın, 2022'in ilk 5 ayında ise 5 bin 494 canlı bakımın helikopterle gerçekleştiğini, yıl sonu hedefinin ise 14 bin canlı bakımın helikopterle yapmak olduğunu aktardı.

    Bakan Dönmez, elektrik bakım ekiplerinin helikopterle çalışmasını paylaştı #2

    Tasarruf sağlıyor

    AA'nın haberine göre, TEİAŞ ekiplerin helikopterli izolatör temizliği, hem ekonomik hem de zaman tasarrufu sağlanıyor. Helikopterin gerçekleştirdiği temizlikle 1 haftalık iş 1 günde bitiyor.

    Bakan Dönmez, elektrik bakım ekiplerinin helikopterle çalışmasını paylaştı #3

    Bakan Dönmez, elektrik bakım ekiplerinin helikopterle çalışmasını paylaştı #4

    Bakan Dönmez, elektrik bakım ekiplerinin helikopterle çalışmasını paylaştı #5

    Bakan Dönmez, elektrik bakım ekiplerinin helikopterle çalışmasını paylaştı #6

    Bakan Dönmez, elektrik bakım ekiplerinin helikopterle çalışmasını paylaştı #7

    Bakan Dönmez, elektrik bakım ekiplerinin helikopterle çalışmasını paylaştı #8


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