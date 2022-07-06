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    Bakan Dönmez: Şimdi sıra derin denizlerde

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Şimdi sıra derin denizlerde" diyerek, derin denizde doğalgaz borusu döşeyecek Castorone gemisinin görselini paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 06.07.2022 - 03:10
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    Bakan Dönmez: Şimdi sıra derin denizlerde

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Şimdi sıra derin denizlerde” ifadesini kullanarak, “Yüz yılın projesi, adım adım ilerliyor” konulu bir video paylaşımında bulundu.

    Derin denize boru döşeyecek gemi geldi

    Karadeniz'de 540 milyar metreküplük doğalgaz bulundu. Bu doğalgazın karaya çıkartılarak vatandaşın hizmetine sunulması için 170 kilometrelik mesafeye boru döşenmesi gerekiyor.

    Denizin dibine boruları döşeyecek iki gemi görev yapacak. İlki sığ denizlere boru döşemek için daha önce faaliyetlere başladı.

    Bakan Dönmez: Şimdi sıra derin denizlerde #1

    Castorone, Filyos Limanı'nda olacak

    Sakarya Gaz Sahası'nın derin deniz kesiminde boru döşeyecek 325 metre uzunluğunda, 39 metre genişliğinde ve 56 bin 529 groston ağırlığındaki geminin "Castorone" ise 6 Temmuz tarihinde Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'nde faaliyet yapmak üzere Filyos Limanı'na varacak.

    Bakan Dönmez: Şimdi sıra derin denizlerde #2

    Uluslararası gemicilik verilerinden derlenen bilgilere göre, Castorone, 4 Temmuz'da Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

    Sığ kısımlarda "Castoro 10" isimli geminin yaptığı işlemin ardından "Castorone" derin denize boruları serecek.

    Castorone

    5 bin çalışan sahada

    Hem deniz hem de kara kısmında yaklaşık 5 bin çalışan doğalgazı vatandaşla buluşturmak için mesai harcıyor.

    Castorone


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