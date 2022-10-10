Fatih Dönmez'in uluslararası enerji diplomasisi sürüyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, yoğun geçen uluslararası temaslarına Berlin ve Moskova'yı da ekleyecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, enerji konularında ikili çalışmalar gerçekleştirdiği ülkelerle temasını sürdürürken, öte yandan da Berlin'de Türk-Alman Enerji Forumu'na ve Moskova'da Rus Enerji Haftası'na katılacak.

Üst düzey yetkililerle doğalgaz konuşulacak

Son aylarda yoğun enerji diplomasisi yürüten Dönmez, başta doğalgaz olmak üzere farklı konularla ilgili temaslarda bulunacak ve üst düzey yetkililerle görüşmeler gerçekleştirecek.

Umman, Katar, Endonezya ve Malezya iş birliği süreci yaşanıyor

Daha önce gaz ticareti yapılmayan Umman ile başlayan son aylardaki uluslararası enerji diplomasi süreci Katar, Endonezya ve Malezya ile devam ederken söz konusu ülkelerle iş birliğini artırmaya yönelik adımların sonuçları alınıyor.

Hidrojen konusundaki çalışmaları paylaştı

İki hafta önce Almanya'da Wind Energy Hamburg Konferansı ve Fuarı'na katılan Dönmez, burada Türkiye'nin yenilenebilir enerji alanında katettiği mesafeyi, geleceğin yakıtı hidrojen konusundaki çalışmalarını Avrupalı mevkidaşlarına ve çok uluslu firmalara anlattı.

Dönmez, yurt dışındaki son durağı Kazakistan'da, Türk Devletleri Teşkilatı Enerji Bakanları Toplantısı'nda üye ülkelerin iş birliğinin artırılmasıyla Hazar'ın doğusu ile batısının birleştirilmesine yönelik mesajlar verdi ve elektrik, doğalgaz ve petrolde bölgesel entegrasyonu geliştirmeye yönelik konuşma yaptı.

Geçen hafta İstanbul'da düzenlenen Türkiye-Azerbaycan 2. Enerji Forumu'nda görüşmeler gerçekleştiren Dönmez, forumun ardından TANAP'ın kapasitesinin iki katına çıkarılması kararını açıkladı.

Almanya ile hidrojen alanında iş birliği yapılacak

Öte yandan Bakan Dönmez, beraberindeki heyetle birlikte yarın 4. Türk-Alman Enerji Forumu için Berlin'e gidecek.

Forumda, Dönmez ile Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck'in yanı sıra iki ülkenin özel sektör temsilcileri konuşmalar yapacak. Konuşmaların ardından yeşil hidrojen alanında iş birliği için bir protokol imzalanması öngörülüyor. Protokolle iki ülke arasında hidrojen sektöründe iş birliğinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Türkiye, Rusya-Ukrayna krizinde üstlendiği arabulucu rolü enerji alanında da devam ettiriyor. Bu kapsamda, sürdürülen yoğun enerji diplomasisinin son ayağı Moskova olacak.

Dönmez Rusya'da, Rus Enerji Haftası'na katılacak

Rusya'da, Rus Enerji Haftası'na katılacak olan Dönmez, başta doğalgaz olmak üzere çeşitli konulara yönelik temaslarda bulunacak ve üst düzey yetkililerle görüşmeler gerçekleştirecek.