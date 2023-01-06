Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gazının çıkarılmasının faturalara yansıması için birkaç ayın geçmesi gerektiğini belirtti.

Habertürk'te Kübra Par ile Mehmet Akif Ersoy'un ortak sunduğu canlı yayına konuk olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, çıkarılması planlanan Karadeniz doğalgazıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Faturalara nasıl yansıyacak

Çıkarılan gazın faturalara nasıl yansıyacağına dair soru üzerine, "Muhtemelen doğalgazda sübvansiyon miktarı 200 milyarın üstünde olacak." diyen Bakan Dönmez, Avrupa'da yüksek fatura ödenen ülkelerin olduğunu, oralarda da zaman zaman sübvansiyon uygulamasına gidildiğini belirterek şunları söyledi:

"Birkaç ay sabredelim, görelim"

"Avrupa ile mukayese ettiğinizde en yüksek subvansiyon yapan ülke Türkiye. Enerji fiyatları 2 yıl içerisinde anormal attı. İthal ettiğimiz ürün, kuru da dikkate aldığımızda. Bunları vatandaşa yansıtsaydık vatandaşımızın alım gücü azalacaktı. Hükümetimiz çalkantılı dönemi en az hasarla atlatmayı başarmıştır. Faturanın yüzde 75'i vatandaşımıza yansımadı. Vatandaşın lehine yapılabilecek bir şey varsa elbette varız. Her türlü senaryoyu çalışıyoruz. Birkaç ay sabredelim, görelim. Ondan sonra yapılabilecek bir şey varsa çekinmeden yaparız. Cumhurbaşkanımız da ifade etti, bu işten hem devletimiz hem milletimiz kazançlı çıkacak."

Bakan Fatih Dönmez: Karadeniz gazının faturalara yansıması birkaç ayı bulur VİDEO





"4 yıl içinde tüm ısınma ihtiyacını karşılayacak"

"Bizim enerjide dışa bağımlılığımızı azaltacak. Şu anda yüzde 99,3'ünü ithal ettiğimiz doğalgazdan bahsediyoruz. 15-20 milyar metreküp gaz hedefliyoruz. Bu rakamlara göre aşağı yukarı yüzde 30'lar seviyesinde olduğunu söyleyebiliriz. Bu bizim ilk keşifimizle ilgili. 405 milyar metreküpü revize ettik. Bu ona göre yaptığımız hesap. İlave keşiflerle Çaycuma ve Amasra'da 710 milyar metreküpe ulaştık. Türkiye'de konutlarda tüketilen gazı 33 yıl kullanacağını görüyoruz. İlk fazda yıllık 3,5-4 milyar metreküp bir gaz üretimi söz konusu olacak. Bir anda bütün kuyuları üretime almaya çalışsaydık en az 5 yıla ihtiyacımız vardı. Biz kısa bir süre içinde ilk gazı vermek istedik. İlk fazda çıkan gaz evlerimizin mutfaklarında kullanılacak gazın tamamını karşılıyor. 4 yıl içinde tüm ısınma ihtiyacını karşılayabilecek."