Bakan Kacır detayları paylaştı! Depremden etkilenen 4 ilde yeni sanayi alanları kurulacak Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır; Adıyaman, Kahramanmaraş, Malatya ve Şanlıurfa'da toplam 2 bin 826 hektarlık yeni sanayi alanı kurulacağını duyurdu.

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Asrın felaketini yaşayan 11 ilde yaralar sarılıyor…

Devlet önce depremzedelerin barınabilecekleri alanlar için kolları sıvadı. Binlerce konut ve köy evinin temeli atıldı, bazılarının örnek dairesi bile bitti.

Sıra iş yerlerine geldi.

Deprem bölgesinde konutların yanı sıra zarar gören sanayi alanları için de çalışmalar başlatıldı.

Bu çalışmalarla ilgili detayları Sanayi ve Teknoloki Bakanı Mehmet Fatih Kacır sosyal medya hesabından paylaştı.

Adıyaman, Kahramanmaraş, Malatya ve Şanlıurfa'da toplam 2 bin 826 hektarlık yeni sanayi alanı kurulacağını duyuran Bakan Kacır, binlerce kişiye istihdam fırsatı sunacağının altını çizdi.

Bakan Kacır, şu ifadeleri kullandı:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararla deprem bölgesi illerimiz Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da toplam 2 bin 826 hektarlık yeni sanayi alanları kuracağız.



Kurulacak sanayi alanları sadece bölgenin değil tüm ülkemizin kalkınma sürecine önemli katkılar sağlayacak ve binlerce vatandaşımıza istihdam fırsatı sunacak.



Hayırlı uğurlu olsun!

4 ilde 10 sanayi alanı

Paylaşımda verilen bilgilere göre; "Adıyaman Kayaönü Sanayi Alanı" için 49 hektar, Kahramanmaraş'ın "Alibeyuşağı Sanayi Alanı" için 108 hektar, "Dulkadiroğlu Çınarlı 1 Sanayi Alanı" için 235 hektar, "Dulkadiroğlu Çınarlı 2 Sanayi Alanı" için 368 hektar, "Dulkadiroğlu Halkaçayırı Sanayi Alanı" için 146 hektar, "Urumoğlu Sanayi Alanı" için 48 hektar ve "Pazarcık Yol Boyu Sanayi Alanı" için 11 hektarlık alan kullanılacak.

"Malatya Battalgazi Fırıncı Sanayi Alanı" için 190 hektar, "Eski Malatya Battalgazi Sanayi Alanı" için 3 hektar ve "Şanlıurfa Akçakale Sanayi Alanı" olarak ise 295 hektarlık alan belirlendi.