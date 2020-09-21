Bakan Kurum: Hazine taşınmazlarına ikinci bir kira ertelemesi söz konusu değil

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, koronavirüs sürecinde hazine taşınmazları ilgili kararlarla birlikte çevre kirliğinde yeni oluşan tehditler ve alınan önlemleri anlattı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, açıklamasında koronavirüs ile mücadele sürecinde hazine taşınmazları üzerinde tarım, ticaret, turizm sektörlerinde faaliyet gösterenlerin mali yükünü azaltmak için yaptıkları kira ertelemesinin yeniden yapılmasının şu an söz konusu olmadığını beyan etti.

“PANDEMİ NEDENİ İLE DAHA ÖNCE 6 AYLIK ÖTELEME GETİRİLMİŞTİ”

Kurum, hazine taşınmazlarının kira ödemeleri ile ilgili olarak şöyle konuştu:

"Salgın süreciyle beraber hem turizm işletmelerimize hem de Milli Emlak Genel Müdürlüğümüz bünyesindeki tüm işletmelere 6 ay süreyle taksitlerini öteleme imkanı getirmiştik. Kasım, aralık ayına kadar zaten hiç bir bedel ödemiyorlar. Bu süreçte vatandaşımızın, esnafımızın hep yanında olmaya gayret gösterdik. Kiralarımızı o süreçte almadık, ödenmesi gereken bedellerin ötelenmesini yaptık."

“HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİ ÜRETİME AÇILDI”

Geçen hafta açıklanan bilgiyi hatırlatarak, çok önemli bir karar daha aldıklarını aktaran Kurum, Tarım ve Orman Bakanlığı ile hayata geçirdikleri proje kapsamında Hazineye ait tarım arazilerini üretime açtıklarını söyledi.

Arazileri, topraksız olan ve yeterli toprağı olmayan çiftçilere 10 yıl süreyle kiraya vereceklerini belirten Kurum, ilk etapta Konya, Aksaray, Kütahya, Samsun, Eskişehir ve Afyonkarahisar'da 41,5 milyon metrekarelik tarım arazisini üretime açacaklarını ifade etti.

ÇİFTÇİLER PROJEYİ BAŞARI İLE YÜRÜTÜRLERSE BİR 10 YIL DAHA KİRALAMA SÜRESİ UZAYACAK

Projeyle çiftçilerin yükümlülüklerini yerine getirmeleri durumunda isterlerse yeniden belirlenen bedel üzerinden kira sürelerini 10 yıl daha uzatabileceklerini aktardı.

"SIFIR ATIK PROJESİ 100 BİN KİŞİYE DOĞRUDAN İSTİHDAM SAĞLAYACAK"

Atık ithalatı kotasının yüzde 50'ye düşürülmesi ve Sıfır Atık Projesine ilişkin de açıklama yapan Kurum, "Sıfır Atık Projemizle 2023 yılına kadar 100 bin kişiye doğrudan istihdam sağlayacak ve yıllık 20 milyar liralık ekonomik kazanç elde edeceğiz." dedi.

HEDEF; 2023 YILINA KADAR TÜRKİYE'DE GERİ KAZANIM ORANINI YÜZDE 13'TEN YÜZDE 35’E ÇIKARTMAK

Atık ithalatı kotasının düşürülmesiyle geri kazanım tesislerinin ham madde ihtiyaçlarının yüzde 50'sinin iç piyasadan karşılanacağını kaydeden Bakan Kurum, 2023 yılına kadar Türkiye'de geri kazanım oranını yüzde 13'ten yüzde 35 seviyelerine çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

"SALGINLA MÜCADELE SÜRECİNDE YENİ BİR KİRLİLİK TÜRÜYLE KARŞI KARŞIYA KALDIK"

Başta İstanbul Boğazı olmak üzere birçok alanın son dönemde maske ve eldiven atıklarıyla kirletilmesine ilişkin ise Kurum, salgınla mücadele sürecinde yeni bir kirlilik türüyle karşı karşıya kalındığını belirtti.

Bakan Kurum, 81 ile gönderilen genelgeyle belediyelerin, iş yerlerinin belirlediği yerlerde atıkların 72 saat atık kutularında muhafazasını zorunlu hale getirdiklerini bildirdi.

“ASLINDA DOĞAYI KİRLETEN, İNSANLIK”

Çevreye atılan her maskenin doğaya ve canlılara ciddi zarar verdiğine dikkati çeken Bakan Kurum, "Bu doğa hepimizin. Salgın süreci bize şunu göstermiştir ki aslında doğayı kirleten biziz, insanlık. Çocuklarımız, gençlerimiz, ailelerimiz bu bilinçteler. Bu bilinci arttırarak çevreye ve doğaya sahip çıkmamız gerekir." değerlendirmesinde bulundu.