Bakan Mustafa Varank: İstihdam oluşturma hızı Şubat 2018'den beri en yüksek düzeyde

Bakan Mustafa Varank: İstihdam oluşturma hızı Şubat 2018'den beri en yüksek düzeyde

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye İmalat PMI ekim verisinin açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından bir değerlendirme yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) verilerinin ekimde 53,9'a yükselip üst üste 5 ay büyüme göstermesi ile ilgili bir twit paylaştı.

“ANA METAL, KİMYA, PLASTİK VE KAUÇUK EN GÜÇLÜ SEKTÖRLER OLDU”

Bakan Varank, büyümenin öncü verilerinden İSO Türkiye PMI’nin ekimde 53,9'a yükselip üst üste 5 ay artış gösterdiğin altını çizerek, "Ana metal, kimya, plastik ve kauçuk en güçlü sektörler oldu. İstihdam oluşturma hızı da Şubat 2018'den beri en yüksek düzeyde." ifadesini kullandı.

TÜRKİYE BU ENDEKSLE BİRÇOK ÜLKEYİ GERİDE BIRAKTI

Varank'ın paylaşımındaki grafiklere göre Türkiye, ekimde endekste elde ettiği değerle aralarında ABD, Çin, Güney Kore ve Fransa'nın da bulunduğu birçok ülkeyi geride bıraktı.