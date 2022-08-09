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    Bakan Nureddin Nebati, IMF'den borç alındı iddiasına cevap verdi

    Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "Türkiye’nin IMF'den 6,5 milyar dolar borç aldığına" yönelik iddialara tepki gösterdi. Nebati, "Ya konuyu bilmiyorsunuz ya da bilip çarpıtıyorsunuz" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 09.08.2022 - 14:30
    • Güncelleme : 09.08.2022 - 14:44
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    Bakan Nureddin Nebati, IMF'den borç alındı iddiasına cevap verdi

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, katıldığı bir televizyon programında ''Türkiye’nin IMF'den 6,5 milyar dolar borç aldığını'' iddia eden İyi Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Prof. Dr. Bilge Yılmaz'a sert tepki gösterdi.

    Resmi Twitter hesabından iddialara cevap Bakan Nebati, şu ifadeleri kullandı:

    "Ya konuyu bilmiyorsunuz ya da çarpıtıyorsunuz"

    ''Prof. Dr. Bilge Yılmaz, dün katıldığınız bir yayında Türkiye’nin IMF’den 6.5 milyar dolar borç aldığını iddia etmişsiniz. Ya konuyu bilmiyorsunuz ya da bilip çarpıtıyorsunuz. İki durum da sizin adınıza üzücü. Ben size durumu anlatayım; Uluslararası Para Fonu (IMF) üye ülkeleri desteklemek amacıyla SDR (Special Drawing Rights – Özel Çekme Hakkı) tahsisatı, başka bir ifadeyle koşulsuz rezerv desteği sağlamaktadır.

    Bilge Yılmaz'ın IMF'den borç alındı iddiası yalan çıktı

    SDR tahsisatları üye 190 ülkeye kota payları oranında yapılmaktadır Geçtiğimiz yıl; ABD’ye 112,9 milyar ABD doları, Almanya’ya 36 milyar ABD doları, Güney Afrika’ya 4,15 milyar ABD doları tutarında rezerv imkânı sağlanmıştır. Türkiye’ye ise, IMF’deki kota payına karşılık gelmek üzere 6,3 milyar ABD doları tahsis edilmiştir.

    "Borç alındığına ilişkin açıklamalar gerçek dışıdır"

    IMF ile bu konuda bir anlaşma imzalanmamış ya da program ilişkisine girilmemiştir. Bu imkân, tüm üye ülkelerin kullanımına açılmış bir kaynaktır. Türkiye’nin IMF’den borç aldığına ilişkin açıklamalar gerçek dışıdır.''

    Bakan Nureddin Nebati, IMF den borç alındı iddiasına cevap verdi #1


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