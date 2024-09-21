Mehmet Şimşek, Almanya'da yatırımcılarla buluştu Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Almanya'nın en büyük şirketlerinin yöneticileriyle Stern Stewart Institute'nün 2024 zirvesine görüştü.

AA

Türk ekonomi yöneticileri çeşitli vesilelerle katıldıkları uluslararası toplantılarda Türkiye'deki yatırım olanaklarını anlatmaya devam ediyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de son olarak Almanya'da dev şirketlerin üst yöneticileriyle Bavyera eyaletinde bir araya geldi.

Bakan Şimşek, Almanya'nın Bavyera eyaletinin Elmau kasabasında, ülkenin önde gelen düşünce kuruluşlarından Stern Stewart Institute'nün 2024 zirvesine katıldı.

ZİRVEYE 50'DEN FAZLA ŞİRKETİN YETKİLİLERİ KATILDI

Zirve, Almanya'nın en büyük ve köklü 50'den fazla şirketinin üst yöneticileri (CEO) ve finans bölüm başkanları (CFO) ile alanında öncü akademisyenleri bir araya getirdi.

TÜRKİYE İÇİN ÖZEL OTURUM DÜZENLENDİ

Bakan Şimşek, 19 Eylül'de başlayan zirvenin ikinci gününde, Türkiye için düzenlenen özel oturuma katıldı.

Bu oturumda, Türkiye'de yatırımları olan veya yatırım yapmayı düşünen şirketler yer aldı.

BAŞKA BİR OTURUMDA YATIRIMCILARLA BULUŞTU

Şimşek, Türkiye için düzenlenen bir diğer oturumda da yatırımcılarla bir araya gelerek, soruları yanıtladı.

Bu toplantıların, basına kapalı gerçekleştirildiği açıklandı ve Bakan Şimşek, zirvenin ardından dün gece saatlerinde yurda döndü.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)