Mehmet Şimşek, kredi veya banka kartıyla ödeme kabul etmeyen işletmeleri uyardı İşletmelerde komisyon oranları gerekçe gösterilerin banka veya kredi kartı kabul etmeyen işletmelerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Maliye'nin radarına takılan bu uygulamalara karşı yeni cezalar yolda.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı çarşı-pazarda kayıt dışılığı körüklemek için yapılan uygulamaları mercek altına alıp, hepsi ile ilgili cezalandırmaya yönelik yeni kararlar veriyor.

1 Temmuz 2024 tarihine kadar tüm mükelleflerin yeni nesil ödeme kaydedici cihaz alması ve bu cihazlar üzerinden mutlaka banka kartı ya da kredi kartı ile ödeme kabul etmesi zorunluluğu getirilmişti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, tüm esnaf ve işletmelerin yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanması ve mutlaka banka kartı ya da kredi kartıyla ödeme imkanı sunması gerektiğini hatırlattı.

KURALA UYMAYANLARA CEZA

Buna göre, denetimlerde yeni nesil ödeme kaydedici cihaz almayan ya da tahsilatlarında banka kartı veya kredi kartıyla ödeme imkanı sunmayan mükelleflere özel usulsüzlük cezaları kesiliyor ve cihazları mükelleflere vermeyen banka ve aracı kuruluşlara her tespit için 200 bin liraya kadar ceza kesilebiliyor.

MEHMET ŞİMŞEK UYGULAMAYI ANLATTI

Şimşek, Gelir İdaresi Başkanlığı'nca (GİB) kartla ödeme almayan işletmelere yönelik yürütülen çalışmaları aktardı.

KAYIT DIŞI EKONOMİ İLE MÜCADELE ETKİNLEŞTİRİLİYOR

Bakanlık tarafından kayıt dışı ekonomiyle mücadelenin etkinleştirilmesine yönelik bugüne kadar çok sayıda uygulamanın devreye alındığına işaret eden Şimşek, bu kapsamda, perakende mal ve hizmet sunan esnaf ve işletmelerdeki banka kartlarıyla ödeme yapılmasına imkan sağlayan POS cihazlarıyla fiş düzenleyen ödeme kaydedici cihazların birleştirildiğini anımsattı.

YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLAR SATIŞLARI KAYIT İÇİNE ALIYOR

Şimşek, bu düzenleme kapsamında geliştirilen yeni nesil ödeme kaydedici cihazların, banka kartlarıyla gerçekleştirilen ödemelerde slip ve fişin tek bir belge şeklinde çıkmasına imkan sağlayarak satışların kayıt dışı bırakılmasına engel olduğuna dikkati çekti.

ESKİ NESİL CİHAZ KULLANIMI VE KREDİ KARTI KABİL EDİLMEMESİ MERCEK ALTINDA

Bununla birlikte bazı mükelleflerin halen eski nesil cihaz kullanması ve ödemelerde kredi kartını kabul etmemesi üzerine çalışma yaptıklarını belirten Şimşek, geçen yıl sonunda yayımlanan bir tebliğle, 1 Temmuz 2024 tarihine kadar tüm mükelleflerin yeni nesil ödeme kaydedici cihaz alması ve bu cihazlar üzerinden mutlaka banka kartı ya da kredi kartı ile ödeme kabul etmesi zorunluluğu getirdiklerini vurguladı.

"ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI KESİLİYOR"

Bakan Şimşek, açıklamasında yeni düzenlemeye ilişkin şunları kaydetti:

Artık perakende mal ve hizmet sunan tüm esnaf ve işletmelerde yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanılması ve bu işletmelerin mutlaka banka kartı ya da kredi kartıyla ödeme imkanı sunması gerekiyor. GİB tarafından yapılan denetimlerde yeni nesil ödeme kaydedici cihaz almayan ya da tahsilatlarında banka kartı veya kredi kartıyla ödeme imkanı sunmayan mükelleflere özel usulsüzlük cezaları kesiliyor.

"BANKALARIN YÜKSEK KOMİSYONU GEREKÇE GÖSTERİLİYOR"

Bazı işletmelerin, bankaların komisyon oranlarının yüksekliğini gerekçe göstererek nakit ödemeye göre daha yüksek tutar talep ettiğini görüyoruz. Mükelleflerimizin, bu gerekçeyle komisyon farkını vatandaştan talep etme yoluna gitmemesi önem taşıyor.

BANKA KOMİSYONLARI FARKLI

Ancak bu noktada talep edilen farkın banka komisyon oranlarının çok üzerinde olabildiğine dikkati çeken Şimşek, komisyon oranlarının bankalar arasında farklı olabildiğini, tahsil edilen tutarın bankadan alınma süresinin de bu oranı etkileyebildiğini söyledi.

GİB'E İHBAR

Şimşek, kimi bankaların oranlarının son dönemde düştüğü ve yüzde 2'nin altına indiğini aktararak, şu ifadeyi kullandı:

Bu kapsamda, kendisine banka kartı ya da kredi kartı ile ödeme imkanı sunulmayan ya da yüksek tutarlı fark istenen vatandaşların bunu Gelir İdaremize ihbar etmesi durumunda, denetim yapılarak gerekli cezai işlemler uygulanıyor. Vatandaşlar, Dijital Vergi Dairesi, GİB Mobil uygulaması, BİP ya da Whatsapp gibi farklı kanallardan ihbarda bulunabilir.

"BANKA VE ÖDEME KURULUŞLARINA DA CEZA KESİLİYOR"

GİB'in, yeni nesil ödeme kaydedici cihaz almak zorunda olmasına rağmen kendilerine banka ve ödeme kuruluşları tarafından sadece POS cihazı verilen mükelleflerle bu banka ve ödeme kuruluşlarına da her bir tespit için ayrı ayrı ceza kestiğine işaret eden Şimşek, şunları kaydetti:

BANKA VE ÖDEME KURULUŞLARINA 200 BİN LİRA CEZA

Son kanun değişikliğiyle söz konusu ceza tutarı 200 bin liraya yükseltildi. Bu tutar her yıl yeniden değerleme oranıyla artırılacak. Başkanlık, tüm banka ve ödeme kuruluşlarına resmi yazılar yazarak bu şekilde hatalı POS cihazlarının kullanımına son verilmesini, mükelleflerden bu cihazların alınmasını ve bunlar yerine yeni nesil ödeme kaydedici cihazların verilmesini istedi. Verilen sürede bu değişimi yapmayan banka ve ödeme kuruluşlarına yine her bir tespit için ceza kesilecek.

VERGİDE ADALET VE ETKİNLİĞİN ARTIRILMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR DERİNLEŞTİ

Bakanlığımız, perakende ticaretteki kayıt dışılıkla mücadele konusundaki çalışmalarına kararlıkla ve ara vermeden devam ediyor. Bu çalışmalarla, vergide adalet ve etkinliğin artırılmasına yönelik çalışmaları da derinleştirmiş oluyoruz.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)