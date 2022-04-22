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    Bakan Vahit Kirişci: Destek ödemelerini hesaplara aktarmaya başlıyoruz

    5 farklı kalemde 1 milyar 602 milyon 683 bin 221 liralık destekleme ödemesinin bugünden itibaren T.C. kimlik numaralarına göre üreticilerin hesaplarına aktarılacağı bildirildi.
    • Haber Merkezi
    • 22.04.2022 - 09:40
    • Güncelleme : 22.04.2022 - 09:51
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    Bakan Vahit Kirişci: Destek ödemelerini hesaplara aktarmaya başlıyoruz

    Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, 5 farklı kalemde destekleme ödemesinin bugünden itibaren yapılacağını duyurdu.

    5 kalemde ödemeler

    Twitter üzerinden bir paylaşım yapan Bakan Kirişci, Buzağı Desteği kapsamında 1 milyar 135 milyon 749 bin 846 lira, Çiğ Süt Desteği kapsamında 419 milyon 647 bin 375 lira, Manda Desteği kapsamında 23 milyon 64 bin 350 lira, Süt Analiz Desteği kapsamında 16 milyon 663 bin 700 lira, Malak Desteği kapsamında 7 milyon 557 bin 950 lira olmak üzere toplamda 1 milyon 602 milyon 683 bin liralık destekleme ödemesinin bugünden itibaren çiftçilerin hesaplarına aktarmaya başladıklarını ifade etti.

    Kimlik numarasının son hanelerine göre yatırılacak

    “Üreten, alın ve akıl teri döken çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olsun” açıklamasını yapan Bakan Kirişci’nin paylaşımında yer verdiği grafiğe göre, T.C. kimlik numarasının son hanesi 0, 2 ve 4 ve Vergi Kimlik Numarasının son hanesi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 olanlar için 22 Nisan saat 18.00’den sonra, T.C kimlik numarasının son hanesi ve Vergi Kimlik Numarasının son hanesi 6 ve 8 olanlar için 29 Nisan saat 18.00’den sonra hesaplara aktarılacak.

    Bakan Vahit Kirişci: Destek ödemelerini hesaplara aktarmaya başlıyoruz #1


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