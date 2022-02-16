Bakan Varank, BAE'li mevkidaşı Al Cabir ile görüştü

Bakan Mustafa Varank ve BAE'li mevkidaşı Al Cabir, sanayi ve teknoloji alanında potansiyel iş birliklerini görüştü.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iki günlük Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ziyareti çerçevesinde Sanayi ve İleri Teknoloji Bakanı Sultan Bin Ahmed Al Cabir ile görüştü.

PETROKİMYA, İMALAT, İLERİ TEKNOLOJİLER KONULARINDA İŞ BİRLİĞİ

Petrokimya, imalat sanayisi ve ileri teknolojiler alanlarında Türkiye ile BAE'nin yapabilecekleri iş birliği ve yatırımlara ilişkin konuların ele alındığı görüşmede, "Dünya Ekonomik Forumu Dördüncü Sanayi Devrimi Merkezleri" ağına üye merkezler arasında imalat sanayisinin geleceği için yeni teknolojileri geliştirmek amacıyla Türkiye'de yeni bir anlaşmanın imzalanması kararlaştırıldı.

TÜBİTAK ile BAE'nin ilgili kurumu "Emirlik Araştırma ve Geliştirme Konseyi" arasında bilim ve teknoloji alanında iş birliğiyle beraber, ortak araştırma projeleri, tematik çağrılar, teknoloji transferi, iyi uygulamaların paylaşımı ve araştırmacı değişimi olanakları görüşüldü.

AL CABİR, TÜRKİYE'Yİ ZİYARET EDECEK

Al Cabir başkanlığındaki geniş katılımlı bir heyetin, yatırım ortamını yerinde incelemek üzere, yakın zamanda Türkiye'ye ziyareti konusunda mutabakata varıldı.