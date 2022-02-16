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    Bakan Varank, BAE'li mevkidaşı Al Cabir ile görüştü

    Bakan Mustafa Varank ve BAE'li mevkidaşı Al Cabir, sanayi ve teknoloji alanında potansiyel iş birliklerini görüştü.
    • AA
    • 16.02.2022 - 13:45
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    Bakan Varank, BAE'li mevkidaşı Al Cabir ile görüştü

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iki günlük Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ziyareti çerçevesinde Sanayi ve İleri Teknoloji Bakanı Sultan Bin Ahmed Al Cabir ile görüştü.

    PETROKİMYA, İMALAT, İLERİ TEKNOLOJİLER KONULARINDA İŞ BİRLİĞİ

    Petrokimya, imalat sanayisi ve ileri teknolojiler alanlarında Türkiye ile BAE'nin yapabilecekleri iş birliği ve yatırımlara ilişkin konuların ele alındığı görüşmede, "Dünya Ekonomik Forumu Dördüncü Sanayi Devrimi Merkezleri" ağına üye merkezler arasında imalat sanayisinin geleceği için yeni teknolojileri geliştirmek amacıyla Türkiye'de yeni bir anlaşmanın imzalanması kararlaştırıldı.

    TÜBİTAK ile BAE'nin ilgili kurumu "Emirlik Araştırma ve Geliştirme Konseyi" arasında bilim ve teknoloji alanında iş birliğiyle beraber, ortak araştırma projeleri, tematik çağrılar, teknoloji transferi, iyi uygulamaların paylaşımı ve araştırmacı değişimi olanakları görüşüldü.

    Mustafa Varank

    AL CABİR, TÜRKİYE'Yİ ZİYARET EDECEK

    Al Cabir başkanlığındaki geniş katılımlı bir heyetin, yatırım ortamını yerinde incelemek üzere, yakın zamanda Türkiye'ye ziyareti konusunda mutabakata varıldı.


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