Mustafa Varank: Maden ocağındaki patlamayla ilgili gerekli soruşturma başlatıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KartalDernek tarafından düzenlenen “Zirve Kartal: Girişimcilik ve İnovasyon Zirvesi”nin açılışında Amasra’daki maden ocağındaki patlamayla ilgili konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KartalDernek tarafından düzenlenen “Zirve Kartal: Girişimcilik ve İnovasyon Zirvesi”nin açılışında bir konuşma gerçekleştirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Amasra’daki maden ocağındaki patlamayla ilgili gerekli soruşturmanın başlatıldığını bildirerek, “Tüm boyutlarıyla inceleme devam ediyor. Bu kazada ihmali, sorumluluğu bulunan kim varsa cezasını çekecektir. Bundan da emin olmanızı istirham ediyorum.” dedi.

Bakan Varank, dün Bartın’dan iç yakan, çok üzücü haberler aldıklarını, maden ocağında yaşanan patlama sonucu hayatını kaybeden emekçilerin bulunduğunu, bu nedenle içinin buruk olduğu dile getirdi.

"Devletimiz tüm imkanlarını seferber etti"

Varank, hayatını kaybeden madencilere Allah’tan rahmet, yakınlarına sabrı cemil niyaz ettiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

“Yaralanan kardeşlerime de acil şifalar diliyorum. Olayın duyulduğu ilk adan itibaren devletimiz tüm imkanlarını seferber etti. Bakan arkadaşlarımız Bartın’a giderek çalışmaları yakından takip ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da Diyarbakır’daki programını iptal etti, bugün oraya geçerek çalışmaları bizzat kontrol edecek. Arama kurtarma başta olmak üzere, patlama ile ilgili tüm konularda bütün kurumlarımız çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Bölgedeki sağlık ekipleri ve hastaneler yaralı kardeşlerimiz için seferber edildi. Bunlara ilave olarak bir acil müdahale ünitesi kuruldu. Yine ihtiyaç halinde ambulans uçaklarımız, helikopterlerimiz zaten görevlerini yapmak üzere hazırda bekliyor.”





“Bu kazada ihmali, sorumluluğu bulunan kim varsa cezasını çekecektir”

Varank, bunun gibi üzücü hadiselerin birtakım provokatörlerin istismarına açık hale geldiğini aktararak, “Lütfen kimse provokatif ve dezenformasyon içeren art niyetli içeriklere itibar etmesin. Patlamayla ilgili gerekli soruşturma zaten başlatıldı, tüm boyutlarıyla inceleme devam ediyor. Bu kazada ihmali, sorumluluğu bulunan kim varsa cezasını çekecektir. Bundan da emin olmanızı istirham ediyorum. Olayın detayları netleştikçe, en doğru bilgiler, zaten zamanında resmi kurumlarımız tarafından şu anda kamuoyuyla paylaşılıyor, paylaşılmaya da devam edecek.” diye konuştu.

"Milli Teknoloji Hamlesi Vizyonu ideali için çalışıyoruz"

Varank, devletlerin, birbirlerine karşı üstünlüğü savaşlarla değil ekonomilerle kurduğunu anlatarak, Türkiye’yi güçlendirecek, ekonomik ve teknolojik bağımsızlığı tahkim edecek bir nesil olmalarının en büyük hayali olduğunu söyledi.

“Sevgili gençler, şunu asla unutmayın” diye seslenen Bakan Varank, “Bizim Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde belirlediğimiz ve uğrunda gece gündüz çalıştığımız bir idealimiz var. Milli Teknoloji Hamlesi Vizyonu. Biz bu vizyonla kritik teknolojilerin sadece pazarı değil, aynı zamanda üreticisi olan bir Türkiye’yi inşa etmek istiyoruz. Bu amaçla yürüttüğümüz tüm çalışmaların merkezine de gençlerimizi koyuyoruz.” diye konuştu.

Varank, Deneyap Teknoloji atölyelerini bu sebeple hayata geçirdiklerini anımsatarak, “Ortaokul ve lise çağındaki öğrencilerimize burada yapay zekâ, robotik, kodlama, nanoteknoloji, havacılık ve uzay eğitimleri veriyoruz.” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin en büyük teknoparkının Bilişim Vadisi olduğuna işaret eden Varank, Bilişim Vadisi ile Türkiye’de çığır açıcı işlere yatırımlar yaptıklarını, destek olduklarını söyledi.

"Türkiye’de bir dinamizm inşa ediyoruz"

Milli Teknoloji Hamlesi Vizyonu ile hazırladıkları Sanayi ve Teknoloji Stratejisi’nde girişimcilik için ayrı bir başlık oluşturduklarını ifade eden Varank, şunları kaydetti:

“Girişimciliğin dinamizmiyle kalkınan Türkiye’yi inşa edecek kapsamlı politikaları bu strateji çerçevesinde uyguluyoruz. Teknoloji tabanlı işler başta olmak üzere girişimcilik sürecinin her aşamasını hızlandıracak altyapıları ve ihtiyaç duyulan destekleri sağlayarak müteşebbislerin, özellikle genç müteşebbislerin hayatını kolaylaştırıyoruz. Kurduğumuz teknoparklar, kuluçka merkezleri ve TEKMER gibi yapılarla yenilikçi iş fikirlerinin ticarileştirildiği yerlerle aslında Türkiye’de bir dinamizm inşa ediyoruz.

Buralarda, girişimcilere fiziki imkanlardan, vergisel avantajlara mentörlükten network desteğine kadar birçok kolaylaştırıcı imkan sunuyoruz. Bu altyapılar elbette çok önemli ama tek başına yeterli değil. Çünkü girişimcilik dediğinizde en önemli hususlardan birisi girişimcilerin kolay bir şekilde finansmana ulaşabilmesi. Finansman konusu hala girişimcinin önündeki en büyük soru işareti olarak önümüzde duruyor. Biz de gerek kendi kurduğumuz gerekse destek sağladığımız fonlarla girişimcilerimizin kullanabileceği kaynaklar oluşturuyoruz. TechInvesTR, Teknoloji-İnovasyon Fonu ve Bölgesel Girişim Sermayesi Fonu bizzat bizim Bakanlığımızın kurduğu fonlar. Bilişim Vadimizde biz kendi yatırım fonumuzu oluşturduk.”

İSO Endüstriyel Tasarım ve Prototipleme Merkezi açıldı

Bakan Varank, ayrıca İstanbul Sanayi Odası (İSO) Endüstriyel Tasarım ve Prototipleme Merkezi açılışında konuştu:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "İSO Endüstriyel Tasarım ve Prototipleme Merkezi'nde sanal ve artırılmış gerçeklik laboratuvarları ile tasarımların doğruluğu test edilecek. Kullanıcı deneyimi laboratuvarında üretilen prototiplerin nihai kullanıcı ile etkileşimi sağlanmış olacak. Kullanıcıların ihtiyaçlarına, alışkanlıklarına, düşüncelerine, duygularına ve rutinlerine göre prototipler test edilip daha sonra seri üretim aşamasına geçebilecek." dedi.

Buradaki konuşmasına da Amasra'da maden ocağında yaşanan patlamayı anımsatarak başlayan Varank, olaydan yaşadığı üzüntüyü dile getirdi.

"Devlet destekli tasarım merkezleri sayısı 317'ye ulaştı"

Türkiye'de 2000'li yıllara kadar Ar-Ge ve tasarım politikaları anlamında gerekli adımların atılmadığını, bu alanın hep ihmal edildiğini hatırlatan Varank, devlet destekli tasarım merkezleri sayısının 2016 yılında 6 olduğunu bugün itibarıyla 317'ye ulaştığını bildirerek, "Biz iktidara geldikten sonra devlet politikalarında bu alanlara yönelik farkındalık arttı. 2009 yılında Bakanlığımız önderliğinde Türk Tasarım Danışma Konseyi’ni kurduk. Konsey bünyesinde tasarım strateji belgeleri hazırlayarak, başarılı bir şekilde uyguladık. Bu minvalde 2023-2025 yıllarını kapsayacak yeni tasarım stratejisini hazırlamak amacıyla şu anda çalışmalara başladık." ifadelerini kullandı.