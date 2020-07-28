Bakan Varank: Teşvikte tarihi rekor kırdık

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Haziran ayına ilişkin yatırım teşvik verilerini değerlendirdi. Varank, 859 belgeyle teşvik tarihi rekorunun kırıldığını aktardı.

Haziran ayına ilişkin yatırım teşvik verileri, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından değerlendirildi.

Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile teşvik verilerini değerlendiren Bakan Varank, Haziran ayında yatırım iştahının çok güçlü olduğunun altını çizdi.

"TEŞVİK TARİHİMİZİN REKORUNU KIRDIK"

Varank, tarihi bir rekora gidildiğini aktararak, "Düzenlediğimiz 859 belgeyle teşvik tarihimizin rekorunu kırdık. 15,6 milyar liralık yatırım ve 23 binin üzerinde ilave istihdam bekliyoruz." bilgilerini paylaştı.

YILIN İLK YARISINDA YATIRIM TALEBİ GEÇEN YILDAN YÜKSEK

Varank paylaşımında yılın ilk yarısında yatırım talebinin pandemiye rağmen geçen senenin üzerinde olduğuna dikkati çekerek, aylar itibarıyla düzenlenen teşvik belge sayısı ve yatırım teşvik verilerinin bulunduğu infografiğe de yer verdi.

Buna göre, teşvik belgesi kapsamındaki yatırımların yüzde 61'i imalat, yüzde 20'si enerji, yüzde 13'ü hizmetler, yüzde 3'ü tarım, yüzde 3'ü de madencilik sektöründe bulunuyor.

İSTİHDAMDA YÜZDE 14'LÜK ARTIŞ

Ayrıca Ocak-Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre düzenlenen belge sayısında yüzde 80, öngörülen istihdamda yüzde 40 ve sabit yatırımda yüzde 14'lük artış göze çarpıyor.