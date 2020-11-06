Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, yılın üçüncü çeyreğinde güçlü bir ekonomik büyüme gösterileceğinin mesajını verdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tekirdağ'da Mav Elyaf Fabrikası açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Dünya ekonomisi salgınla ivme kaybederken, Türkiye vizyoner projeler ve yeni yatırımlarla bu süreçte emsallerinden ayrıştı." diyerek, ekonomi alanındaki gelişmelere dikkati çekti.

"KASIM AYINDA BU PERFORMANSIN DEVAMINI BEKLİYORUZ"

Bakan Mustafa Varank, "Yılın üçüncü çeyreğinde güçlü bir ekonomik büyüme göstereceğiz. İnşallah kasım aralık aylarında da bu performansın devamının gelmesini bekliyoruz." diye konuştu.