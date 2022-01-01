Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, göreve geldiğinden beri yapılan icraatların yer aldığı bir video paylaştı.

Türkiye 2022 yılına girerken, 2023 vizyonu ile yeni hedeflere doğru ilerlemenin heyecanını yaşıyor.

Küresel koronavirüs salgını ve ekonomik zorlukların getirdiği kısıtlamalara rağmen, birçok alanda olduğu gibi sanayi ve teknolojide de önemli başarılara imza atıldı.

BAKAN VARANK'TAN "3 YILDA NE YAPTIK" PAYLAŞIMI

Göreve geldiği 2018 yılından bu yana birçok projenin başlatılması ve tamamlanmasında emeği geçen Sanayi ve Teknolo Bakanı Mustafa Varank, son 3 yılda yaptıkları icraatları anlatan bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Varank'tan 2018-2021 faaliyetlerini anlatan video paylaşımı - VİDEO

"BİZİ İZLEMEYE DEVAM EDİN"

Bakan Varank, Türkiye'yi heyecanlandıran ve geliştiren projelere devam edeceklerini ima ederek, "Bizi izlemeye devam edin" ifadelerini kullandı.