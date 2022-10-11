Bakan Vedat Bilgin'den asgari ücret açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 'asgari ücret 9 bin TL olacak' yorumlarına tepki gösterdi. Bilgin, “Asgari ücret, üzerinde rakam yarıştıracağımız bir konu değil" dedi.

2022 yılının sonuna doğru yaklaşılırken, en çok merak edilen konulardan biri asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı…

Geçtiğimiz dönem yapılan yüklü miktardaki zam, beklentileri de artırmış durumda…

Rakamı belirleyecek tespit komisyonu aralık ayında çalışmalara başlayacak ve ocaktan itibaren yeni asgari ücret geçerli olacak.

O iddialara tepki

Milyonlarca kişinin beklediği asgari ücretle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konuştu.

Kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Bilgin, asgari ücretin 9 bin lira olacağına ilişkin iddiaları değerlendirdi ve tepki gösterdi.

“Kimden çıkıyor bu rakamlar”

Söylenen rakamların gerçeği yansıtmadığını aktaran Bakan Bilgin, “Asgari ücret ‘şu kadar olacak bu kadar olacak’, kimden çıkıyor bu rakamlar. Yasal süreç belli. Şimdi ben de çıkıp 20 bin olarak diyeyim. Keyfi olarak belirlenmez bu. Şimdiden rakam telaffuz etmek doğru değil. Ekim ayındayız. Ekim, kasım, aralık ayları ve sonrasında enflasyon rakamlarını göreceğiz ve komisyon karar verecek. Komisyon bunu değerlendirecek ve karar verecek. Rakam söyleyenlerin hiçbiri gerçeği yansıtmıyor ya da süreçlerden habersiz.” dedi.

“Üzerinde rakam yarıştıracağımız bir konu değil”

Bilgin, “Asgari ücret, üzerinde rakam yarıştıracağımız bir konu değil. Asgari ücret benim de karar vereceğim bir konu değil. Asgari ücret tespit komisyonu var. Enflasyon oranını değerlendirerek asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirlenecek.” diye konuştu.

Gelir vergisiyle ilgili çalışmalar

Gelir vergisiyle ilgili bir çalışma olup olmayacağı konusunda da konuşan Bilgin, “Onunla ilgili çalışıyoruz. Sayın Maliye Bakanımızla paylaştık, görüşüyoruz.” dedi.