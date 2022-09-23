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    Bakan Vedat Bilgin'den asgari ücret ve EYT açıklaması

    Bakan Vedat Bilgin'den asgari ücret ve EYT açıklaması

    EYT ile ilgili müjde gibi bir haber daha geldi… Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, çözüm aşamasına gelindiği belirterek, “Dosyayı tamamladığımız gün Türk kamuoyuyla paylaşacağız” dedi.
    • 23.09.2022 - 14:54
    • Güncelleme : 23.09.2022 - 15:24
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    Milyonlarca kişinin beklediği EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den yeni bir açıklama geldi.

    HAK-İŞ Konfederasyonu’nu ziyaretinde konuşan Bakan Bilgin, "artık çözüm aşamasındayız" dedi.

    "Dosyayı tamamlayınca paylaşacağız"

    Acil olan sorunların ertelenmemesi gerektiğini belirten Bakan Bilgin, "EYT ile ilgili bir çözüm aşamasına geldik. O dosyayı tamamladığımız gün bir basın toplantısı ile ya da başka bir şekilde Türk kamuoyuyla paylaşacağız." diye konuştu.

    Asgari ücretin aralık ayında yeniden değerlendirmeye alınacağını aktaran Bilgin, "Enflasyonun etkisini, tahribatını dikkate alarak yeni bir değerlendirme sonucunda kararımızı açıklayacağız." dedi.

    Bakan Vedat Bilgin'den asgari ücret ve EYT açıklaması VİDEO

    "Oran konuşmadık"

    Asgari ücret rakamının altındaki miktarın, vergi dışında kalacağını dile getiren Bakan Bilgin, “Dolayısıyla onun üzerindeki işçilerin aldığı ücretin vergi dışında kalması söz konusu. O konuda henüz bir oran üzerinde konuşmadık. Toplu sözleşmede elde edilene ücretin yıl sonunda geçerliliğini koruyacak bir seviyede verginin dikkate alınması, daha da önemlisi kriz dönemlerinde bunun sabitlenmesi.” şeklinde konuştu.

    Vedat Bilgin

    Geçici işçi ve sözleşmeli personel

    İHA'da yer alan habere göre Bakan Bilgin, "Geçici işçilerimiz hala geçici işçi. Bir türlü geçmeyen bir işçilik dönemi var. Bunu çözeceğiz, bunun çözülmesi lazım. Sözleşmeli personel meselesi medyada yer aldı. Bakanlar Kurulunda gündeme gelmedi. Biz hazırlığımızı yaptık.” ifadelerini kullandı.


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