Bakan Vedat Bilgin'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun vaadine tepki: Türkiye'yi borca sokmak istiyorlar Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekonomiye yönelik vaatlerini eleştiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Muhalefet gelir gelmez Türkiye'yi 300 milyar dolar borca sokmak istiyor. Bu borcu size kim verecekse onlar bile bir hesap yapar, sizden bir geri dönüşüm bekler" dedi.

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14 Mayıs seçimleri için aylar öncesinden başlayan heyecanda artık son gün...

Adayların vaatleri seçim sürecinde gündemi belirleyen konuların başındaydı.

HDP ve Kandil'in de desteğini alan Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde terörün finans kaynağı olan uyuşturucu ticaretini temize çekecek bir açıklamaya imza attı.

CHP lideri, "300 milyar dolar temiz para getireceğim bu ülkeye. Temiz para. Öyle IMF'ye git yalvar yakar değil. Temiz para. Uyuşturucu baronlarının parası, 300 milyar dolar para" ifadelerini kullandı.

Bilgin: Muhalefet gelir gelmez Türkiye'yi 300 milyar dolar borca sokmak istiyor

Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamalarına her kesimden tepki yağdı.

Ülke TV yayınına katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Kemal Kılıçdaroğlu'nun vaadine ilişkin de yorumda bulunurken, "Tüm veriler Türkiye'nin enflasyonu kontrol altına aldığını gösteriyor. Muhalefet gelir gelmez Türkiye'yi 300 milyar dolar borca sokmak istiyor. Bu borcu size kim verecekse onlar bile bir hesap yapar, sizden bir geri dönüşüm bekler. Türkiye'nin ekonomik başarısını görmezden gelmeyelim. 31 milyonun üstünde istihdam yaratan bir ekonomi. Bu büyük başarıyı görmezden gelmeyelim. Seçimden sonra da ekonomik istikrar süreceği için herhangi bir kur atağı olmayacak. Türkiye'nin önündeki yol açık, Türkiye bağımsız bir ülke olarak yoluna devam etmek istiyor" şeklinde konuştu.

Memur ve emekli zammı

Bilgin'in açıklamasından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:

Biz geçtiğimiz günlerde kamu işçileriyle çok güçlü bir sözleşme yaptık. O sırada Cumhurbaşkanımız, 'Memurların durumu nedir?' diye sordu. 'Onlara ne yapabiliriz?' diye sordu. 'Onlarla da ilgili bir çalışma yapalım' dedi ve çalışmamızı önerdik. Cumhurbaşkanımız HAK-İŞ kongresinde açıkladı. Kademeli olarak memur maaşlarını ve zam oranını da temmuz ayında açıklayacağız.



Emeklilerimizle ilgili de 7 bin 500 liranın üzerine enflasyon farkı ve refah payı vereceğiz. Üstüne dönük olarak bir düzenleme olacak. EYT'ye 120 milyar dolar kaynak ayırdık.

Asgari ücret