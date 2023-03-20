Bakan Mustafa Varank, iktisat kongresine Amerikalı danışmanın niye katılmadığını sorguladı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Millet İttifakı genel başkanlarının katıldığı İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi ile ilgili bir gönderiye yorum yaparak, daha önce gerçekleştirilen toplantılarına gönderme yaptı.

CHP “İkinci Yüzyıla Çağrı” programını, önemli açıklamaların yapılacağı anonsu ile günler önceden duyurmuş ve ABD'li danışmanı Jeremy Rifkin'in toplantıya Zoom ile katılması hayal kırıklığı yaşatmıştı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İzmir'de düzenlenen ve Millet İttifakı genel başkanlarının katıldığı İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi'ne İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in katılmadığını bildiren bir mesajı paylaşıp, Amerikalı danışman Jeremy Rifkin’in etkinliğe neden katılmadığını sordu. "İktisat kongresine Amerikalı danışmanınız Jeremy Rifkin neden katılmadı" Bakan Varank, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu etiketlediği mesajında şu mesajı yayınladı: Meral Hanım neyse de belediye ile düzenlediğiniz iktisat kongresine Amerikalı danışmanınız Jeremy Rifkin neden katılmadı? Yoksa, millet teknoloji görsün diye tanıttığınız Zoom mu çalışmıyordu?